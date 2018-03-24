花蓮震災善款運用爭議！新聞透視－花蓮人嘆 難道是二等公民

2018年03月24日 01:44 中國時報 張潼

0206花蓮地震災情慘重，產業災損更逾20億元，善款暫提列8億元用於紓困石材、觀光業者利息補助，花蓮縣長傅崐萁殷殷期盼中央關愛眼神恐怕得落空了，因行政院0206花蓮震災救助及重建專案小組召集人陳美伶挑明反對，看來花蓮災後重建工作將是困難重重。

高雄氣爆與台南大地震發生後，中央與地方不分政黨、顏色與立場，全力投注資源救災、重建，災難發生在花蓮，命運卻截然不同。

花蓮縣政府比照高雄氣爆與台南地震善款運用模式支應產業重振，卻遭雙重標準檢視，排山倒海的負評接踵而至，不僅對災民造成二次傷害，長期資源分配就被忽略，花蓮人不禁感嘆：「難道我們是二等公民？」

有心人士刻意操弄、惡意扭曲，讓站在第一線災後重建的工作人員感受到人心險惡遠遠超過大自然的破壞力。房子倒了，還能拆除重建，但人為的攻訐，不僅是在災民的傷口灑鹽，更是留下永遠無法復原的印記。如今行政院對花蓮救助的兩套標準，急得花蓮大家長傅崐萁跳上火線澄清，「難道是因為花蓮比較弱勢就被踐踏嗎？」

事實上，高雄氣爆時，高市府補助了氣爆地區招牌更新、建築景觀改善、裝置藝術等，台南地震也花20億善款重建倒塌建物與校舍，這都不是「善款只用在災民身上」，範圍仍擴及產業與建設，但這些用途，花蓮縣府卻一樣都不能碰。

所有的善款全來自民眾的愛心，善款用途理應被高度監督，確保錢花在刀口上，照顧到所有的受災民眾。

傅崐萁找來形象清新的前行政院長張善政擔任善款管理委員會召集人，除善款帳目都公開給外界檢視，管理委員會還有花蓮在地醫院院長、大學校長、律師甚至災民代表，並非任何一人說了算，無奈有心人卻以雙重標準去看待時，對於對災後重建形成一大重擊。

其實，每個災區的產業狀況、重建進度都不同，善款應用在最需要的地方。對花蓮來說，觀光、石材產業確實影響經濟命脈，在顧及災民同時，如能為產業解燃眉之急，當然也是重要的事，實在不應讓善款的使用淪為因人設事的批評。

(中國時報)