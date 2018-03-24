8億利息補助 陳美伶反對

2018年03月24日 01:44 中國時報 張理國 、 鄭舲 、 曹婷婷 、 林宏聰 ／綜合報導 ／綜合報導

0206花蓮震災善款中，8億元用於石材、觀光業者利息補助，花蓮縣長傅崐萁雖強調是「暫列款」，希望中央本於救災一致標準，比照高雄氣爆與台南大地震予以補助。國發會主委、身兼行政院0206花蓮震災救助及重建專案小組召集人陳美伶昨明確表態，她從未同意善款紓困石材、觀光業者。

不過陳美伶也表示，善款支用一切都由花蓮震災捐款委員會決定，她只希望善款處理要有同理心，勿將捐款人善心扭曲；震災善後「不要政治，而要務實」。

面對傅崐萁質疑善款使用沒有標準，台南、高雄過去救災也都做過，何以花蓮遭批，陳美伶強調，「手心手背都是肉，行政院絕對不會虧待花蓮」。陳美伶表示，花蓮說石材業者主要是跟銀行融資補貼利息有關；而觀光業者受陸客減少影響較大，不是受到這次地震影響；相關產業需要的是中長期紓困計畫，她已請經濟部及交通部觀光局提具中長期紓困計畫，並沒有說要用善款來解決問題。

至於傅崐萁表示8億元是暫列，後續希望中央補助。陳美伶希望傅崐萁在下周重建小組會議提出來，「他可以暫列沒問題，如果要跟中央爭取，也會做討論。」

台南與高雄市政府昨也分別強調，「每筆善款都用在受災戶身上」。台南市府說，土壤液化區相關公共設施，完全都是由「公款」支應，沒有用到善款；高雄市府也說明1.3億法律服務計畫，協助災民打官司，有其必要性。

身兼高雄氣爆自救會長、善款委員會委員的陳冠榮說，他其實能接受傅崐萁以善款補助受災業者的作法，但「別扯高雄氣爆下水」。他說，善後工作很複雜，大家應該學習彼此長處、共同進步，而不是隨便挑個點就互相批評、亂鬥。

(中國時報)