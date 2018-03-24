網路恐攻 石材業二度傷害

2018年03月24日 01:44 中國時報 陳彥宇 ／台北報導 ／台北報導

花蓮震災善款運用方式，引發質疑聲浪。花蓮縣長傅崐萁昨偕同雲門翠堤受災戶、石材業者接受《中天》「新聞深喉嚨」專訪，呼籲有心人士應停止「網路恐攻」，別再惡意抹黑、扭曲全台民眾善心善念。石礦製品公會理事長王淳甫激動表示，相關產業災損逾20億，背後牽連1萬多個家庭生計。

傅崐萁重申善款絕對專款專用，談及災民房屋受災情形分為五類：紅單戶、倒榻戶、拆除戶共190戶，全數一坪換一坪，救助金額超過市值；黃單戶16戶予以現金救助，或由縣府修繕；牆裂與倒塌逾500戶，開放企業認養或由縣府現金救助；家用電器毀損逾4000件；因應救災被要求遷離者，補助現金2萬。

關於上述五類案件，傅崐萁說已全數處理完畢，金額約9億。接下來將盡速興建永久屋，希望在1年2個月之內完工。

對於網路掀起退款聲浪，雲門翠堤受災戶林葳說，真正退款人不多，感謝各界仍持續捐款。同為受災戶的陳子渭也感嘆，部分有心人士對善款運用的抹黑，形同對全體受災戶攻擊。

王淳甫更感嘆，花蓮有許小型加工廠，得從國外進口原物料，加工後再出口或販售，需相當成本。地震造成石材受損約111萬平方公尺，可鋪貼約3棟101大樓，相關損害更逾20億，石材業許多業者在地深耕30年，背後牽連1萬多個家庭。

「真的很痛心網路攻擊！」王淳甫透露，有加工廠老闆災後緊握他的手，眼淚直流並顫抖地說：「畢生心血都沒了。」如今外界不了解石材業，逕自將他們汙名化成財閥，令人痛心。

前花蓮休閒產業協會理事長邱錫棟強調，花蓮縣觀光產業並非只有飯店業，全縣人口約30萬，觀光從業人口約7萬、間接從業人員超過20萬，包括路邊小吃攤、夜市、租車業等，「不知道我們有多痛的人，歡迎來看看。」

他也質疑，中央聲稱200億貸款看得到吃不到，因為目前沒有業者真的申請獲准。

(中國時報)