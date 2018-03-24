台大校務會議 變相政治對決

2018年03月24日 01:44 中國時報 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

眾所矚目的台大校務會議今天登場！台大校長當選人管中閔至今仍未能上任，由於教育部已說，會參考台大臨時校務會議意見盡速適法性處理，因此今天將是管中閔能否上任的關鍵。多位台大教師表示，雖然很擔心校務會議變成政治對決，但仍對台大充滿希望，「理性的人還是比較多。」

今天原本就是台大106學年下學期第一次校務會議，本月8日經程序委員會議決，同一天再召開一次臨時校務會議，討論校長遴選相關爭議，因此早上9點起先是臨時校務會議，目前排定議程是學生代表童昱文等人的提案，建議成立校長遴選爭議委員會調查小組。

撕裂傷口都留在台大

至於其他校務會議代表提出的提案，包括認定校長遴選程序無效、要求釐清管中閔學術倫理爭議、要求遴選委員會報告，以及檢討校長遴選規章等4案，都排在下午的第二場正式校務會議。不過由於與第一案密切相關，有可能提到早上討論。

台大主任秘書林達德表示，校方會秉持「行政中立、秉公辦理」立場，讓大家充分討論、會議代表充分發言。

他表示，校方希望風波過去，教育部盡快核定校長人事，讓台大校務回歸穩定發展：「一個團體需要有leader，台大已9個多月沒正式校長，很多重大校務無法推動，再拖下去不好。」

對於校務會議有何期待？台大社工系教授馮燕表示，很擔心會變成政治對決，投票擦槍走火，讓人看笑話：「都是台大人，我18歲就進台大，今天誰受傷，傷口都留在台大，但還是期待理性溝通。」

馮燕說，這次校務會議再一次撕裂校園，「我們想得比較多，怕撕裂之後管校長上任不好做事，但另一方好像甚麼也不管！」

針對媒體詢問，管中閔臉書馬克吐溫《競選州長》一文是不是表示要退出？馮燕笑說：「不是啦！分享小說只是要指出整件事情的荒謬，不是要退出；更何況教授對社會的責任和小說家對社會的責任不同。」她表示，有人要管中閔退讓，而對他而言現在最容易的就是做烈士，說「爺們不幹了」；但如果他退讓了，會讓多少人失望？這些人要的只是一個正義。

期待能保持理性溝通

至於管中閔期間「神隱」，馮燕說相信身邊親友有拉住他，要不然照他性情中人的個性，爆粗口都有可能。「今天他表達了自制力忍辱負重，我倒真的認為他可以是個好校長。」

不願具名的台大教授說，管中閔聲明「要求教育部在3月底前決定是否聘任」是有作用的，仍期待台大師生發揮智慧，「我感覺理性的人還是比較多。」

(中國時報)