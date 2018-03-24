野台開講 傅鐘下抗議教部烏賊戰

2018年03月24日 01:44 中國時報 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

台大學生昨在校內傅鐘底下舉辦「野台開講」，希望回歸草根，表達對政治力介入校園、政治恐攻的憂慮與抗議！不少校友、職員和教授加入連署，還有從美國回來的校友表示，卡管案在美國僑界也很「轟動」，校友們都希望合法選出的校長趕快上任。

發起「拒絕政治恐攻，還我大學自治」肥皂箱論壇的台大政治系學生林汶郁表示，很多同學都不了解學校沒有校長的影響，但她和不少校務單位接觸後，發現職員、教師們都很焦慮，代理校長原以為2月1日新校長上任就可交接，所以大型合作案、預算案等都沒簽，甚至超過半年的案子代理校長也沒有職權簽，「所以台大現在等於是吊在半空中」。

台大政治系教授蘇宏達說，一個很簡單的遴選校長，卻牽扯了兩三個月，台大的國際聲譽已然受損，教育部是明顯違法。「今天很痛心的就是反對方用烏賊戰、潑髒水的方式，動員一部分老師去鬥爭另一部分老師，因此我們要在傅鐘下捍衛校園民主！」

台大研究生代表、國發所碩二學生李成蔭表示，現在台大校園裡瀰漫著詭異氛圍，學生怕同儕壓力，教師要升等，也怕同事之間言語霸凌，沒有人敢討論管中閔案，最後變成沉默螺旋效應。

台大流行病學與預防醫學研究所教授金傳春表示，這次台大遴選校長，教育部處處干預，教育部長身為教育相關部會的領導人，卻做出這樣的決策，弄得大家都對立，8個人都不快樂（指參與台大校長遴選的8位候選人），「看來是師大沒教好潘部長！」難道把台大搞下去，希望更多大陸大學趕上台大嗎？

台大工學院機械系校友張雲開表示，沒想到畢業30多年，卻要站在傅鐘底下呼籲校園民主；他工作的工業界人人都在為台灣美譽打拼，政府卻在各個層面拉低人民的水準。「學校領導人的作用是，讓每個同仁在自己部門展現才能，而不是升高內部衝突！」教育部只有核准校長人事案的權利，不能再讓台大內耗。

從美國回台的台大醫學院藥學系校友金女士表示，僑界也關心管中閔案，洛杉磯的台大校友會1月時還越洋開新聞發布會，支持合法選出的台大校長上任。

(中國時報)