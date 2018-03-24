卡管硬幹 盡失民心

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中國時報

教育部「卡管」荒腔走板，不但手段低劣，而且態度惡劣，不僅讓被查之人疲於奔命，已取得消息也不還人清白；最恐怖的是，其他部會也起而效尤，好像哪個部會沒有湊上熱鬧卡他一腳，就不夠表達自己的忠誠似的！

此前有台大教授想要跟校方要公文，了解教育部到底問了台大甚麼，台大又回了教育部甚麼；旦校方的回答是「不行，因為教育部說這是機密」。

外界實在不太了解教育部的邏輯。首先，這事涉管中閔個人名譽及台大校譽；其次，這也事涉教育部身為公部門的正當性；說到更遠，這牽涉到公民對政府的信賴。

今天當一個政府只顧著要資料，卻不用這個資料去證實自己的指控，或是說沒有擔當到，不願意用這個資料去證實自己的錯誤，等於不把別人及自己的誠信當一回事，人民還能相信甚麼？

另還有媒體到昨日用社論質問「管中閔只要回答5個問題就好了」，民眾也許不太清楚來龍去脈，但是媒體手上都有相關資料，可不能裝傻，管中閔案多久了？台大已經回答多少次了？

令人鄙夷的是，政府部門用「兩岸交流」去卡管，更讓學界人士看不起。

今日廟堂之上不少部會首長，自己也是大學出身，也跟不少大陸大學交流，卻劍指別人大陸交流是「兼職」、是「事涉國家機密」，更有部會首長，媒體根本沒問，自己跳出來說「出於謹慎，要查管中閔學術倫理」，根本就是搭便車向民進黨表達忠誠。

人民對政府失去信任不是一朝一夕了，而是累加的。這個政府用盡手段，但最後真的卡到管中閔了嗎？到頭來恐怕是多行不義必自斃。

(中國時報)

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