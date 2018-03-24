藍還擊 複製綠邏輯告小英

2018年03月24日 01:44 中國時報 張孝義 ／台北報導 ／台北報導

律師詹晉鑒（左三）代理吳澧培等人也告發管中閔等人。（張孝義攝）

教育部阻撓管中閔就任台大校長的「卡管案」衍生成司法大戰，繼民眾檢舉告發管中閔涉違反國家機密保護法後，台大校友彭文正等人23日委任律師告發管中閔、郭大維、黃韻如、陳維昭等人，涉犯偽造文書、圖利等罪嫌；總統府前副祕書長羅智強、江怡臻等人則依綠營邏輯，告發蔡英文未揭露曾任宇昌公司董事長，涉犯偽造文書。

羅智強表示，蔡英文在2010、2012、2016的選舉公報中，也都未揭露曾經擔任「宇昌公司董事長」的經歷，應該涉犯使公務員登載不實罪。

他說，從最初的獨董到現在用國安洩密查辦管中閔，這是程序上嚴重的不正義，先把管中閔「定罪」了，再慢慢吹毛求疵、雞蛋裡挑骨頭，令人不恥。他非常痛心台灣的司法淪落到這種地步，民進黨對學術自由可以踐踏到這種程度。

羅智強指出，如果讓民進黨在台大校長一事得逞，損失的不僅是管中閔及台大，等於民進黨向全民召告「如果以後誰擋我的路、擋我的資源、擋了我想搶的位子，你就看看今天管中閔的下場」，這十分荒謬，所以他才決定用民進黨的荒謬來反擊民進黨。

江怡臻表示，她同樣身為台大畢業校友，希望支援管中閔準校長可早日變為校長，大家可針對他的治校理念及學術成果來評判他到底適不適任，不該用人身攻擊，，一個學地位崇高，已被遴選會議選出來的人，卻在就任過程中逼得要去證明自己過去沒做過這些事情，簡直是一種凌遲。

彭文正等人委任律師指出，管中閔未主動揭露獨董資格，涉犯公務人員登載不實罪，郭大維、黃韻如、陳維昭等人護航掩飾非法，並放任管中閔違法兼職，涉犯圖利罪。

(中國時報)