復仇者聯盟 中職重頭戲

2018年03月24日 01:44 中國時報 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

中華職棒29年新球季今天下午5點在桃園球場揭幕，由去年總冠軍Lamigo桃猿與中信兄弟對壘，去年「五虎將事件」的主角之一、養傷中的中信「大師兄」林智勝，果然如預料未在開季26人名單。

去年球季尾聲，中信爆發「五虎將事件」，震撼了中職；後來球團為了強調紀律，不惜釋出多位主力，未料，今年初富邦悍將接納蔣智賢、陳鴻文、張正偉、林煜清等4位中信棄將，加上林克謙測試後也改當悍將，這5人被戲稱為「復仇者聯盟」。

棄將變悍將 掀金控大戰

職棒場上更換球衣應該很平常，但這幾人轉隊過程相當特別，難免對舊東家懷著不滿情緒，新球季在場上重逢，可說是分外眼紅！尤其中信、富邦是國內兩大金控業者，本季雙方首次交手是4月初在富邦新認養的新莊球場，也將演出金控大戰另一章。

另外，中職今年有幾位成名老將相繼引退，或進入球員生涯最後一個球季，如35歲的統一獅隊「大餅」林岳平是目前中職「救援王」（生涯129次救援成功），將在明天台南主場開幕戰正式引退；中信兄弟39歲的林威助則是31日在台中洲際球場引退，兩人都已轉任教練。

獅隊39歲老將「小破」劉芙豪已宣布這是他最後一個球季，他已完成「千安百轟百盜」3項指標紀錄；去年有1轟，如果今年也開轟，15年職棒生涯每年都有全壘打，也算是一項難得紀錄。

老將引退年 新秀挑重擔

中信兄弟精神領袖、39歲的「恰恰」彭政閔則進入球員合約最後一年，未來轉教練或繼續打球機會各半。今年8月他將滿40歲，目前已是中職最高齡球員，在場上拚戰的日子也不會太多。

此外，長江後浪推前浪，中職這幾年新秀輩出，表現也都不錯，如桃猿隊捕手廖健富是「選秀狀元」，還未滿20歲，今天中職開幕戰就要上場先發蹲捕，還有中信兄弟蔡齊哲、統一獅隊吳桀睿、鄭鈞仁與富邦悍將的范國宸等，亦可望在新球季嶄露頭角。

(中國時報)