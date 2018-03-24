新聞透視－全主場制 票房紅不讓

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中國時報

中職第29年球季即將開鑼，今年賽季最大亮點是走了28個年頭，中職總算確立「全主場制」，揚棄早年抗拒主場的念頭，轉為接受、再到全力耕耘，回歸正常化的職業賽制，有助未來成長。

中職曾有統一獅、興農牛認養球場，想要走向全主場制，不過，能將全主場制發揚光大的是桃猿隊。猿隊從前身Lanew熊率先採行「屬地主義」，60主場比賽放在同一場地，最後證實桃猿隊模式成功，成為首支票房破億元的球隊。

這在早期是不可思議，1996年中職討論過「主場制」，可是當時視為洪水猛獸，最後不了了之。理由是台灣不大，球迷散布各地，不易區隔，所以「主場」界限不明確，如果將某地設為主場，恐會得罪其他地區球迷。

現在回首過往，吃「大鍋飯」是中職成立以來的傳統，早期比賽的票房收入採取分帳制，從「55＋45制」到「60＋40制」，贏球的隊伍分比較多，直到1999年確定主場球隊全拿。

雖然票房分配改變，巡迴全台各球場比賽的「變相主場」卻未改變，最有人氣的兄弟象隊也是採行類似「擺地攤」賽制，到了桃猿隊成功經營桃園球場後，明顯闢出一條經營之路，終於扭轉其他球團的觀念。

富邦悍將認養新莊球場、斥資整修，包括比賽場地、觀眾席、美食賣場等，還增設球員餐廳、視聽會議休憩室、簡易重訓室、防護室、室內投手練習室及教練賽前準備室等，球場煥然一新，最重要的是富邦今年60場主場全部排在新莊。

富邦悍將是中職球團走向「全主場制」的臨門一腳，今年中信兄弟在洲際球場排了51場比賽，球團高層已經喊出明年可望排滿60場，形成不再流浪的「全主場制」，屆時統一獅應該會跟進。

中職的主場制一路走來蓽路藍縷，進入第29年確立「全主場制」的方向，這也是邁向正常職業運動的必備條件。

(中國時報)

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