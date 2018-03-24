美艦航行自由 南海再度掀波

美驅逐艦23日進入南海美濟礁12浬範圍海域，遭陸艦警告驅離。圖為去年美國杜威號在南海執行航行自由任務。（摘自美國海軍官網）

友善列印
中國時報
李文輝／綜合報導

美國將大陸列為對手國家後，對陸強硬已成新常態。在經濟上，白宮宣布對大陸的商品徵收關稅；軍事上，美國軍艦23日再次進入南海美濟礁12浬範圍，挑戰大陸的主權聲索，遭陸艦識別查證後警告驅離。與此同時，大陸海軍昨表示將在南海舉行實戰化演練，劍指台美意味濃厚。

陸將舉行實戰化演練

路透社報導，一位匿名美國官員證實，美國馬斯廷號驅逐艦23日在南海進行「航行自由」行動，進入南沙群島美濟礁12浬水域。大陸國防部新聞發言人任國強回應，陸海軍570艦、514艦立即行動，依法對馬斯廷號導彈驅逐艦進行識別查證，並予以警告驅離。

任國強重申，大陸對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，指責美方擅入南海島礁海域，「破壞陸美兩國兩軍關係氛圍，造成雙方海空兵力近距離接觸，極易引發誤判甚至海空意外事件，這是對陸方的嚴重政治和軍事挑釁。大陸軍隊對此堅決反對。」

劍指台美的意味濃厚

就在同一天，大陸央視昨報導，海軍參謀部為堅決貫徹習近平主席開訓動員令、持續興起海軍部隊大抓實戰化訓練熱潮，海軍近期將在南海海域實戰化演練。這是大陸海軍年度計畫內的例行性安排，不針對任何特定國家和目標。

不過，多維新聞網稱，美國總統川普簽署《台灣旅行法》，美國官員接二連三訪台，引起大陸強烈不滿，解放軍此時在南海海域實戰化演練，或劍指台美。觀察人士認為，大陸遼寧號航母編隊20日進入台灣海峽，很可能參與此次在南海的演練。

面對美國大打台灣牌、美艦頻入南海執行「航行自由」，中共黨媒 《人民日報》海外版發表措詞強硬評論文章〈兩個「絕對」嚴正警告「台獨」〉。

不容外勢力興風作浪

由「王平」署名的評論文章指出，中共總書記習近平在13屆全國人大一次會議閉幕會上強調：「中國人民和中華民族有一個共同信念，這就是我們偉大祖國的每一寸領土都『絕對不能』也『絕對不可能』從中國分割出去！」這段話，是對維護國家領土安全的莊嚴宣示，也是對各種分裂勢力尤其是台獨的嚴正警告。

評論指出，一些外部勢力趁機大打「台灣牌」，力圖挾台灣而遏大陸。台獨分子顯然誤判了形勢，大陸決不容忍「法理台獨」分裂行徑，決不會坐視「漸進台獨」侵蝕和平統一的基礎，堅決反對外部勢力在台海興風作浪。

(中國時報)

友台波頓 接任白宮國安顧問

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。