美艦航行自由 南海再度掀波

2018年03月24日 04:10 中國時報 李文輝／綜合報導

美國將大陸列為對手國家後，對陸強硬已成新常態。在經濟上，白宮宣布對大陸的商品徵收關稅；軍事上，美國軍艦23日再次進入南海美濟礁12浬範圍，挑戰大陸的主權聲索，遭陸艦識別查證後警告驅離。與此同時，大陸海軍昨表示將在南海舉行實戰化演練，劍指台美意味濃厚。

陸將舉行實戰化演練

路透社報導，一位匿名美國官員證實，美國馬斯廷號驅逐艦23日在南海進行「航行自由」行動，進入南沙群島美濟礁12浬水域。大陸國防部新聞發言人任國強回應，陸海軍570艦、514艦立即行動，依法對馬斯廷號導彈驅逐艦進行識別查證，並予以警告驅離。

任國強重申，大陸對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，指責美方擅入南海島礁海域，「破壞陸美兩國兩軍關係氛圍，造成雙方海空兵力近距離接觸，極易引發誤判甚至海空意外事件，這是對陸方的嚴重政治和軍事挑釁。大陸軍隊對此堅決反對。」

劍指台美的意味濃厚

就在同一天，大陸央視昨報導，海軍參謀部為堅決貫徹習近平主席開訓動員令、持續興起海軍部隊大抓實戰化訓練熱潮，海軍近期將在南海海域實戰化演練。這是大陸海軍年度計畫內的例行性安排，不針對任何特定國家和目標。

不過，多維新聞網稱，美國總統川普簽署《台灣旅行法》，美國官員接二連三訪台，引起大陸強烈不滿，解放軍此時在南海海域實戰化演練，或劍指台美。觀察人士認為，大陸遼寧號航母編隊20日進入台灣海峽，很可能參與此次在南海的演練。

面對美國大打台灣牌、美艦頻入南海執行「航行自由」，中共黨媒 《人民日報》海外版發表措詞強硬評論文章〈兩個「絕對」嚴正警告「台獨」〉。

不容外勢力興風作浪

由「王平」署名的評論文章指出，中共總書記習近平在13屆全國人大一次會議閉幕會上強調：「中國人民和中華民族有一個共同信念，這就是我們偉大祖國的每一寸領土都『絕對不能』也『絕對不可能』從中國分割出去！」這段話，是對維護國家領土安全的莊嚴宣示，也是對各種分裂勢力尤其是台獨的嚴正警告。

評論指出，一些外部勢力趁機大打「台灣牌」，力圖挾台灣而遏大陸。台獨分子顯然誤判了形勢，大陸決不容忍「法理台獨」分裂行徑，決不會坐視「漸進台獨」侵蝕和平統一的基礎，堅決反對外部勢力在台海興風作浪。

(中國時報)