友台波頓 接任白宮國安顧問

美國總統川普22日透過推特宣布，前駐聯合國大使波頓將接替麥馬斯特，擔任白宮國家安全顧問。（法新社）

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中國時報
／綜合報導

美國總統川普22日證實，已聘請美國前駐聯合國大使波頓（John Bolton）接任白宮國家安全顧問，取代麥馬斯特的職位。川普前腳才宣布要對大陸產品祭出高關稅，後腳就起用反陸立場鮮明的波頓，加上蓬佩奧即將接任國務卿，華府外交鷹派紛紛就位，川普似有意從政經兩路包夾大陸。

川普22日透過推特宣布波頓人事令，將從4月9日生效。川普2016年底剛組閣時，就曾傳出波頓是其屬意的國務卿人選之一，如今他則成了川普執政14個月來的第三位國安顧問。原任國安顧問麥馬斯特據傳不時與川普起衝突，早被指官位難保。

波頓對大陸立場強硬，也是「友台派」。2017年1月川普就職前，波頓曾在《華爾街日報》發表專文，呼籲《重新檢視一個中國政策》，強調美台軍事關係更緊密，將有助於制衡「好戰」的北京。

川普宣布波頓接任新職的同一天，才簽署備忘錄，要對來自大陸價值600億美元的進口產品徵收高關稅。波頓當天受訪時說，川普這樣做是想發出一個訊號，但強調「我不認為有任何人想打貿易戰。我們想做的是要中國遵守承諾。中國對它作出的許多國際承諾都沒有去履行。」

波頓出掌白宮國安顧問，堪稱是華府反陸鷹派全面就位。白宮國家貿易委員會主席納瓦洛最近重掌對陸貿易政策的主導權，一出招便祭出鋼鋁重稅。國務卿提勒森也於此際去職，將由中情局（CIA）局長蓬佩奧接任，而蓬佩奧也曾宣稱美國最大的威脅來自大陸，還指控陸方竊取美方的技術及軍事與商業機密。

有分析指出，這些重大人事更迭及動作顯示，川普試圖從政經兩路包夾大陸，美國對陸戰略有可能全面扭轉，導致美陸關係出現巨大變局。

另外，川普即將於5月與北韓領導人金正恩舉行歷史性峰會，他此刻改組國安團隊，據信也是要擺出對朝強勢談判的姿態。波頓擔任過負責軍控和國際安全事務的國務次卿及駐聯合國大使，曾主張以軍事手段對付北韓和伊朗，以強硬手段對付俄羅斯。

波頓最近就表示，川普應該正告金正恩，除非他在「川金會」快速承諾北韓全面無核化，否則川普應該「另闢蹊徑」，亦即暗示對北韓採取先發制人攻擊。日、韓等亞洲國家因此擔心，波頓會讓美國外交政策轉趨強硬，再升高朝鮮半島戰爭可能性。

(中國時報)

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