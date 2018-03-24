華府獨行俠 有兩撇鬍子 更有兩把刷子

友善列印
中國時報
／綜合報導

現年69歲的波頓律師出身，是堅定的新保守主義鷹派，在華府向來是個獨行俠，對台灣相當友善。波頓在對外政策的理念與川普契合，也備受川普看重，川普當選總統後一度考慮延攬波頓擔任國務卿。波頓接受職務後旋即在福斯新聞網亮相，強調過去撰寫過無數評論，但他的想法自此不再重要，「總統說的才算數」。

英國國家廣播公司（BBC）在波頓的新職發布後報導，波頓「以他濃密的鬍子、乖戾的舉止，以及蓬頭垢面的外表知名」，「某家有線電視台主持人稱他為『打類固醇的新保守派大塊頭』」。

生於馬里蘭州的波頓，15歲就蹺課為「保守派先生」高華德助選。波頓曾說，就讀耶魯法律期間，在充斥反越戰分子的校園內，自己活像外星人。他的同學包括後來的總統柯林頓夫婦，但波頓和他們沒交集。

波頓在小布希的第二任期，擔任國務院主管武器管制與國際安全的次卿，引爆諸多爭議，他信誓旦旦稱，伊拉克總統哈珊持有大規模毀滅性武器，美國因此發動對伊戰爭，但之後證明該說法子虛烏有。

小布希2005年提名波頓為駐聯合國大使，但參議院的兩黨議員都不支持，布希乾脆藉國會休會，以行政權力強行任命波頓，他成為史上首位未獲參院通過的美駐聯合國大使。波頓現任智庫「美國企業研究所」資深研究員，也是福斯新聞網常駐名嘴。

波頓的註冊商標是他的濃密鬍子，但這兩撇鬍子讓他丟掉大位。川普選擇國務卿時，波頓是候選人之一，但自由派媒體稱，波頓落馬部分原因正是，外貌協會的川普不喜歡他的鬍子。

鬍子壞大事引來關切，波頓幽默回應，「對於眾家公正無私主流媒體對我儀容的建言，我非常感謝。不過我不會刮掉鬍子。」之後波頓又被列為國安顧問熱門人選，川普選了麥馬斯特，但強調非常認同波頓的想法，暗示對他「另有任用」。在麥馬斯特去職之後，川普終於能與他的「非正式鐵粉」波頓，攜手打造外交政策。

(中國時報)

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