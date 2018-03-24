日自民黨修憲案 增設「保持自衛隊」

日本自民黨修憲草案將新設「保持自衛隊」條文。圖為自衛隊人員結束南蘇丹任務，準備返國。（美聯社）

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中國時報
／東京23日電

日本執政的自民黨研擬的修憲草案內容大致底定，將根據首相兼黨魁安倍晉三的提案，維持憲法第9條第1款的「放棄戰爭」及第2款的「不保持戰力」條文，並在第2款新設「保持自衛隊」條文。

自民黨修憲推進本部22日在黨總部召開大會，將載明自衛隊地位之修憲草案交由本部長細田博之彙整。草案中賦予自衛隊「為採取自衛措施的實力組織」之地位，用「自衛措施」的表現方式，取代自衛隊可行使自衛權的表述，以避免類似允許行使集體自衛權的安保法案所引起的輿論對立。

日媒報導，自民黨之前最有力的草案中，將自衛隊定義為「必要最小限度的實力組織」，但在15日的黨部會議中引發爭議，最後決定刪除「必要最小限度」的記載。22日決定的修正草案內容為，為守護日本的和平與獨立，國家與國民的安全，自衛隊為「不妨礙採取必要自衛措施的實力組織」。

自民黨的條文草案中，仍維持決定放棄戰爭的第9條第1項。自民黨認為，不修改第9條則可以不改變現行的憲法解釋，消除「自衛隊違憲論」的質疑，使條文明確合乎憲法。

日本戰後憲法共有103條，其中最令國際矚目的是宣布放棄戰爭的第9條。第9條第1款規定，日本永遠放棄以發動國權的戰爭、武力威嚇或武力行使作為解決國際紛爭的手段。第2款規定，日本不擁有陸海空軍或其他戰力，不承認國家的交戰權。

自民黨內有人認為應刪除規定不保持戰力的第2款，明確規定自衛隊是戰力，自衛隊是自衛軍。自民黨為了顧慮各方意見，擬在草案中加註指出，刪除第9條第2款案也曾是有力的意見。

另外，陸上自衛隊因應釣魚台列嶼等離島防衛，實施創隊以來的最大改革。日本陸上自衛隊22日宣布，27日將新設負責統籌指揮全國部隊的「陸上總隊」，以及負責奪回被占領的離島等任務，相當於海軍陸戰隊的兩棲部隊之「水陸機動團」。

(中國時報)

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