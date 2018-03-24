朱立倫籲兩岸人才交流

2018年03月24日 04:10 中國時報 吳泓勳 ／綜合報導 林勁傑、／綜合報導

新北市長朱立倫率團訪問大陸江蘇、上海等地，進行城市交流，昨日上午參訪台積電南京廠，晚間出席南京台商協會20周年慶。他期盼無論兩岸政治氣氛如何變化，兩岸都能繼續和平發展。

朱立倫參訪台積電南京廠時表示，廠區投入生產快速，短短1年多已經有很多台灣青年工程師和員工進駐。台積電南京廠是台灣企業歷年來赴陸最大投資案，當初砸下30億美元，設置12寸晶圓廠，採用目前最先進的16奈米製程，原定於今年下半年量產。

朱立倫指出，台積電是台灣最重要且具代表性的產業之一，影響全世界科技走勢，希望無論是在竹科、南科或大陸地區，台積電都能持續創新，提升台灣經濟動能。

朱立倫與市府團隊也至青創基地「眾創碼頭」參訪，並與青年座談。他指出，台灣上一代看似充滿希望與機會，但其實也有辛苦的一面。現在是機會相對更多的時代，必須要走出去，包括大陸、越南及東南亞國家，甚至遠赴歐美，當一個社會經濟體發展到成熟階段，就必須找尋下一個出口，這是全世界經濟的共同趨勢。

朱立倫也提到他所堅持的理念，就是政府一切都為民眾來著想、來做，台灣經濟已接近成熟狀態，應該要正面接受台灣人才交流，對於到大陸求學或創業的台灣優秀年輕人，以誠懇誠摯的心，展開雙手歡迎他們回到台灣服務，為台灣打拚。

(中國時報)