霹靂國際 爆內線交易400萬

2018年03月24日 04:10 中國時報 張孝義 ／台北報導 ／台北報導

霹靂國際驚傳內線交易案，檢調查出，霹靂國際大股東中信金控子公司中信創投，趁認列子公司虧損的利空消息發布前，大賣500多張股票避損，不法獲利400餘萬元。檢調23日對中信創投及經理人住所等3處地點搜索，並將總經理許博善、副總邱明慧及中信金投資長謝載祥等9人帶回偵訊，檢察官複訊後，邱女獲50萬元交保。

邱明慧被移送複訊時，媒體問她有無內線交易？她說：「絕對沒有。」至於為何被約談？她雙手一攤，不回答。

中信金控願配合調查

霹靂公司發布重訊強調公司未遭受搜索，營運一切正常，被調查的嫌疑人是中信創投的職員，非霹靂員工，且因屬股東個人行為，不便評論。中信金控也表示，創投所有作業都依相關規定辦理，將全力配合檢調調查。

台灣布袋戲界一哥，也是唯一布袋戲文創產業上櫃公司的霹靂國際是因子公司偶動漫娛樂事業公司2015年的存貨「在製電影」虧損，認列1.91億元損失，這則重大訊息在同年3月10日由證券交易所的重大訊息揭露，但霹靂國際大股東中信創投卻涉嫌在重大訊息公布前，出脫持股避損。

霹靂公司稱未遭搜索

北檢昨指揮台北市調處發動搜索約談，包括曾任中信創投文創投資中心經理、現為寬宏藝術經紀公司財務長兼發言人的汪聖柏及曾任中信創投總經理謝載祥和現任總經理許博善及員工共9人約談到案。謝、許複訊後獲請回，汪10萬交保。

根據霹靂子公司「偶動漫娛樂」官網表示，「偶動漫」為霹靂國際多媒體在2011年聯合統一國際開發、全家便利商店、中國信託創業投資所成立，以開創華人偶動漫影視原創中心為宗旨，「目標發展成全方位之東方皮克斯」。不過，在電影製作的營收不如預期造成虧損。

金融挺文創虧損收場

霹靂國際是由布袋戲國寶大師黃海岱在日據時代創立的「五洲園人形戲團」發跡，董事長黃強華就是黃海岱的孫子，霹靂國際躍入電視圈後加入乾冰、雷射等聲光效果，成功打入國際市場，更是國內首家上櫃的文創業者代表。

為支持馬英九政府時期所提出的「金融挺文創」政策，金融業近年來紛紛投資挺文創，中信創投與文創股霹靂國際多媒體就是在這種情況下結合成立偶動漫娛樂，卻爆發內線交易案。

(中國時報)