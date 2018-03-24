假公安伎倆 騙倒在美華人

2018年03月24日 04:10 中國時報 林郁平 ／台北報導 ／台北報導

26歲男子姜承逸曾先後到東南亞、荷蘭、巴拿馬、肯亞、日本等國從事電信詐騙，去年返台後，因發覺大陸民眾愈來愈難騙，竟將歪腦筋動到在美國的華人身上，改在新竹架設詐騙機房，冒充大陸檢警詐騙在美華人，警方獲報首度查獲此類詐騙集團，逮捕姜嫌等13人，初估3周內已有數10人被騙，得手逾台幣200多萬元。

警方調查，姜嫌年輕卻是老手，足跡遍及泰國、印尼、荷蘭、巴拿馬等國，從未被抓過。2年前，姜嫌準備到肯亞詐騙機房工作，一下飛機就接獲幕後主嫌電話，指另個詐團剛遭當地警方破獲，嚇得立即搭機返台。

姜嫌去年加入台中等地的詐騙機房，他發現大陸民眾現在沒那麼容易上當，加上看到有詐騙機房改騙泰國人，他靈機一動，決定花2、30萬元購買二手電信設備，本月初在新竹新豐鄉租下透天厝架設機房，鎖定在美華人詐騙。

警方發現，嫌犯從「洛杉磯華人資訊網」取得公開的姓名、電話等資料後，再冒充是大陸領事館人員，佯稱被害人有重要文件未領取，進一步騙得個資，然後偽造北京公安局、檢察院的公文，假冒檢警誆稱被害人涉及洗錢，必須監管其帳戶，否則將強制遣返回大陸。

被害人的銀行帳戶若不到1萬美元，嫌犯就以通訊軟體傳送電子錢包的QR Code連結，要求被害人購買比特幣存入，金額較大者，則要求匯款到大陸、香港的人頭帳戶。

警方派遣除暴特勤隊前往機房破門攻堅時，恰巧有被害人打電話痛罵嫌犯是詐騙集團、沒天良，接電話的幹員回說：「你說的一點都沒錯，我們是台灣警察，現在已經將這些嫌犯逮捕了」，對方則直稱感謝，稱許警方的能力。

警方初查洛杉磯至少有數10人被騙，可能也有台裔人士，姜嫌供稱僅得手200多萬元，還說自己跨足各國行騙，沒想到會栽在台灣，全案刻由檢警擴大偵辦中。

(中國時報)