300住戶糞怒 趕不走狗主人

2018年03月24日 04:10 中國時報 李文正 ／台北報導 ／台北報導

新北市汐止一處社區指控曾姓女住戶飼養6隻流浪狗，四處大小便、還咬傷孩童，社區管理委員會多次促請改善未果，前年5月，住戶大會中有300票通過要求她搬離社區，因此訴請法院強制驅離曾女並讓出區分所有權，士林地院審理後認為，曾女違規未達3個月5次以上的嚴重程度，昨駁回管委會請求。

記者昨向管委會了解目前狀況，主委稱在忙，未獲回應。

該社區共有498戶，曾女與母親同住，家中收養6隻體重20到35公斤重土狗，1天至少5、6次遛狗，只要她一開門，犬隻就亂跑。附近鄰居指控，狗主人沒有繩，土狗到別人家車庫大小便，吠聲擾鄰，鄰居散步會踩到大便。

社區管委會2015年5月間增訂社區管理規約，要求遛狗時必須牽繩或繫鍊，便溺也要立刻清理乾淨，3個月內違規5次，視為情節嚴重。但曾女反駁糞便都有清理，遛狗時間控制在5分鐘內，環保局檢查都符合規定。

1年下來，住戶仍不勝其擾，決定開會投票表決，結果300票贊成、24票反對、7票廢票，管委會依《公寓大廈管理條例》向法院提告要求曾女出讓其區分所有權。

法院認為，管委會公告未確實點名曾女，而曾女拒絕開門，管委會並未詳細說明與曾女溝通時間、次數，難以認定確有嚴重違規，環保局也未發現有犬隻隨地便溺，警局也說沒有犬隻攻擊孩童事件，難以認定曾女行為達到「嚴重」。全案可上訴。

(中國時報)