夜市小吃好味道 米其林肯定

2018年03月24日 04:10 中國時報 張立勳 、 曾百村 ／台北報導 ／台北報導

饒河街觀光夜市位於八德路四段與塔悠街交叉口，近年來吸引國外觀光客前往。（右）為獲米其林推薦小吃的陳董藥燉排骨。（曾百村攝）

台北市特色夜市不少，其中臨江街觀光夜市，過去也被稱為通化夜市，約有170個攤位供應各地特色小吃，因為鄰近台北101等觀光景點、捷運信義安和站，不僅是遊客時常造訪的美食勝地，更像是上班族的廚房。

世界美食指南《米其林指南》公布台北36家「必比登推介」餐廳名單，臨江街夜市就有2家獲選，一家是「梁記滷味」，另一家是「駱記小炒」。饒河夜市也有3間小吃入選，包括陳董藥燉排骨、福州世祖胡椒餅，以及施老闆麻辣臭豆腐。

滷味、小炒 樣樣是招牌

已有62年歷史的梁記滷味，位在夜市中段，小小長方櫃內滿滿的豆乾、雞內臟、海帶等20多款滷味，常常大排長龍，好吃到讓許多人推薦「下雨天也要去排隊」。

駱記小炒位在梁記滷味附近隱閉巷子內，不論是炒牛肉、羊肉火候都掌握絕佳，炒蛤仔更是鮮味十足，老闆兼掌廚陳小宏信心十足說，店內每一樣菜都是招牌。

巷子裡美食 吸引老外

位於八德路四段與塔悠街交叉口的饒河街觀光夜市，不僅是國內民眾喜愛逛的夜市之一，近年來也吸引國外遊客駐足，原因是距台北101等觀光景點很近，而且坐捷運即可抵達，讓國外觀光客很容易前往品嘗道地美食。

饒河夜市實際是北市最早的觀光夜市，但規模並不大，不過攤位相當集中，只要是常來的熟客，很快就可以找到自己想吃的攤位，非常方便，入口處還有金碧輝煌牌樓。

拜拜、算命 沿河堤散步

饒河夜市內有著各式各樣不同的美食，像是蚵仔麵線、藥燉排骨、胡椒餅、東山鴨頭、臭豆腐等，除美食外，夜市內也有販賣3C用品、衣物等生活用品；對於命理有興趣的民眾，夜市內也有多處命理攤位，可以前往解惑一番。

饒河夜市旁還有一座歷史悠久的廟宇「松山慈祐宮」，是當地居民的信仰中心，夜市也鄰近水岸河堤，品嘗完美食，不妨騎著腳踏車或是散步河堤，順道觀賞一下夜晚河道美景。

(中國時報)