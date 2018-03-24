燭台雙嶼奇觀 芹壁聚落古樸

燭台雙嶼是金山區地標，從獅頭山公園步道或神祕海岸望去感受有所不同，是遊客到金山旅遊熱門景點之一。（金山區公所提供）

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中國時報
／綜合報導
馬祖北竿鄉芹壁號稱「馬祖地中海」，是馬祖閩東建築最具代表性的聚落，保存極為完整。（葉書宏攝）

北海岸天然景觀豐富，其中，金山區燭台雙嶼佇立在離岸邊不遠海面上，是遊客到金山旅遊必逛景點之一，尤其從獅頭山公園涼亭望去視野最佳，飽覽山海美景，是北海十二景之一。

獅頭山涼亭眺望 視野最佳

燭台雙嶼高約60公尺，原為金山岬一部分，因板塊運動與海風侵蝕，導致與岬角分離，形成兩座海石柱形狀顯礁，如同燭台佇立於海上，因而被稱為燭台雙嶼；另外，有人認為遠看像一對互相依偎的夫妻，因此又有「夫妻石」稱號。

金山區長陳國欽表示，觀賞燭台雙嶼最佳視野位於獅頭山步道，沿著步道可以拍攝龜吼漁港全景及日出，走道靠海邊觀景平台就能眺望燭台雙嶼，同時還能欣賞山海美景，金山海岸地景景觀美景盡收眼裡。

不少人也會選擇前往水尾漁港旁金山神祕海岸，沿途可以看到各式的海蝕礁岩地形，還能夠近距離欣賞燭台雙嶼，有別於從獅頭山公園居高臨下的視野，感受截然不同。

馬祖地中海 保存閩東建築

除了燭台雙嶼，馬祖北竿鄉芹壁號稱「馬祖地中海」，舊名「鏡港」、「鏡澳」，是馬祖閩東建築最具代表性的聚落，保存極為完整，深受國內外建築、文化和藝術界的青睞，原本因人口外移出現的空屋群，在政府修繕下，再次改建為民宿及藝文空間等，讓芹壁呈現出多樣化風貌。

連江縣政府表示，芹壁名稱源自於村落澳口前有一突起的岩礁，因狀似一隻大海龜，居民稱它為「芹囝」，岩礁的四周海水清澈見底如鏡，因而稱為「鏡港」，由海面往陸地望去，村落好似鑲嵌於「芹囝」後方山壁上，故有「芹壁」之稱。

村落背山面海，主要分成北面山、南面山、中路等區，清末時期為福建長樂鶴上陳氏家族開發，屋舍為花崗石建築，依山勢呈階梯狀排列，層層相疊，錯落有致。其間工法最細緻的一棟民宅，為抗戰時期「和平救國軍」北竿部隊主任陳忠平所建的「海盜屋」。

1997年聚落保存觀念興起，老屋紛紛修復完成，海水、龜島映襯著古樸的石頭山城，呈現典雅柔和之美，為馬祖首屈一指的觀光勝地。

(中國時報)

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