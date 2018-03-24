龜山朝日美景 綺麗如夢幻

2018年03月24日 04:10 中國時報 胡健森 、 李其樺 、 張祈 ／綜合報導 ／綜合報導

外木山海灘沙灘潔白澄淨，背後是一望無際的蔚藍大海，風景壯闊美麗。（基隆市政府提供）

六十石山及赤柯山「金針花季」，每年吸引大批遊客前往朝聖。（張祈攝）

許多人對宜蘭產生的直接印象就是「龜山島」，而「龜山朝日」則名列「蘭陽八景」之一，是來到蘭陽平原必賞的美景之一，但這並非想看就看得到，還得要看老天爺的臉色，只有在天候條件允許下，才得以飽覽「龜山朝日」的美景。

旭日映照波光 讓人讚嘆

有句俗話說「全省走透透，只有龜山島走不到」，龜山島早在清代時期便以「龜山朝日」、「龜島磺煙」、「龜岩纔壁」、「龜卵觀奇」、「神龜擺尾」、「神龜戴帽」、「眼鏡洞鐘乳石奇觀」及「海底溫泉湧上流」等八大奇景聞名，其中龜山朝日不僅是龜山八景之首，同時也排在蘭陽八景的第一位。

即使不登島、不搭船，只要天候狀況允許，佇立在宜蘭的海岸邊，看著逐漸東昇的旭日，當金黃色的陽光照耀在海面上，並將龜山島籠罩其中，夢幻般的美景完整的呈現在眼前，令人不得不讚嘆造物者的神奇及大自然之美妙。

外木山風景區 海景無敵

位於基隆市中山區的外木山風景區，不僅可以漫步情人濱海步道近距離欣賞無敵海景，還可以徜徉沙灘、品嘗新鮮海產，為基隆市最受旅客歡迎的觀光景點之一。

外木山風景區從外木山漁港至澳底擁有長達5公里的海岸公路，也是基隆市最長的天然海岸，公園、濱海步道、海灘應有盡有，若玩累了，還可以去鄰近漁村大啖海產。

六十石山金針 金黃滿山

花蓮暑假年度盛事「金針花季」每年8月持續至9月底，分別在富里鄉六十石山、玉里鎮赤柯山盛開，大片金黃色金針花開滿山頭，沿著山坡起伏如同大片花毯，在陽光照射下閃閃發光，每年吸引大批遊客上山朝聖。

當地民眾透露，兩處各有特色，六十石山因有制高點，為拍攝最佳地點，站在制高點就能以廣闊的視角俯瞰整座六十石山的金針花海，並設有10餘個不同高度的景觀平台，各點皆有迷人之處。

(中國時報)