南庄神仙谷雙瀑布 洗滌身心

2018年03月24日 04:10 中國時報 徐養齡 、 陳育賢 、邱立雅、 李佳玲 、 陳慶居 ／綜合報導 、邱立雅、／綜合報導

山海祕境美景向來是民眾探祕好去處，新竹海山漁港被列為海八景之一，苗栗後龍好望角可遠眺白沙屯海景，尖石秀巒山景宛若歐洲山林，南庄神仙谷瀑布、峽谷、峭壁渾然天成，新竹市的青青草原更是北台灣少數可舉辦熱氣球活動的親子場域。

海山漁港 無敵海景

新竹市海山漁港被列為「海八景」之一，兼具觀光休憩與漁業功能，近來剛完成堤上道路及環境改善，打造向海延伸的觀景平台與景觀長廊，成為觀海、看夕陽的絕佳選擇。沿岸蚵田分布，潮間帶生態、無敵海景和美麗夕陽，也是家庭出遊的休閒勝地。

好望角位於後龍鎮赤土崎，是俯瞰溼地的絕佳地點，最具代表性的就是觀賞日出日落，一旁的「過港貝化石層」，是具特色的貝殼山，因鄰近通霄鎮白沙屯台地西麓，又稱白沙屯化石層。

尖石泡湯 賞景紓壓

來到新竹尖石鄉泡泡溫泉、吃美食，如果就此打住就太可惜了，因為只要再多一點車程，就能來到秀巒欣賞大片樹林、吊橋流水與巧奪天工的軍艦岩，更可以在途中購買高山蔬菜，享受美景更吃到新鮮美食。從台3線往山區車程約1小時，就能看到宛如歐洲山林的美景。

苗栗縣南庄鄉東河村的神仙谷，在苗21線13公里、鹿場部落下方1.5公里處，海拔約650公尺，為台灣西部上衝砂岩地形是上港溪源頭，由中南面鹿湖溪、西面風美溪，匯流在3個斷層區，形成雙瀑布。溪水由岩床上奔洩30公尺轟隆作響，注入2公尺深潭，有如渾然天成的潑墨山水畫。

青青草原 玩熱氣球

新竹市青青草原占地約64公頃，為北台灣少數適合辦理熱氣球活動的區域，新竹市政府於此打造北台灣最長、最好玩的磨石子溜滑梯，特色兒童遊具加上難得的草原生態，加上熱氣球緩緩升高，場景極為浪漫，近年已成竹市拍攝婚紗照最幸福的祕境。

(中國時報)