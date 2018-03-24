芳苑潮間帶 乘海牛採蚵仔

2018年03月24日 04:10 中國時報 鐘武達 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣芳苑鄉，居民大多務農，也有不少人在海裡養蚵，當地的牛隻除了耕田，有的還要肩負海中運蚵的工作，「海牛」是當地獨特的文化資產，人稱水哥的魏清水將它保存並發揚，號召蚵農成立海牛車隊發展休閒旅遊，帶動在地觀光新選擇。

魏清水發揚文化

海牛採蚵，全台目前就只在芳苑看得見，半農半漁的芳苑，牛隻耕田之餘，也到潮間帶採蚵，由於傳統養殖漁業式微，海牛也逐漸漸被鐵牛車取代，現今剩下寥寥幾隻。所幸有文史工作者魏清水極力爭取，「海牛」如今已通過彰化縣文化局登錄為無形文化資產，受到保護著。

現烤品蚵野趣多

芳苑海牛車隊，集中在芳苑普天宮附近，業者安排的行程各有千秋，主要包含搭乘牛車、採蚵、現烤品蚵、潮間帶導覽，還有下海耙文蛤，參加的遊客，更可以幫海牛洗澎澎，野趣多多。

海牛車之旅，適合親子團體同行，考量海牛的體力負荷以及保護海牛，每輛次只限載6人。收費標準則為3歲至幼稚園每人200元、國小與大人每人350元，每趟行程時間約2至3小時，可以有6至8樣體驗。

要到芳苑享受海牛車之旅，可搭乘台鐵至彰化火車站→轉搭613號公車至二林總站→轉搭6710公車至「海防部隊」站下車→往普天宮方向即可抵達。也可以自行開車：行駛61線西濱快速公路→接續行駛台17線→右轉接芳漢路芳二段161巷即可抵達。

(中國時報)