阿里山鐵道賞櫻 浪漫滿分

2018年03月24日 04:10 中國時報 翁聖勳／嘉縣報導

阿里山櫻花季由15日至4月10日為山上櫻花盛開期，賞花有效期1個月，包括河津櫻、吉野櫻與八重櫻等花種，都將在阿里山上形成壯觀花海，在園區內不僅可搭乘蒸汽火車賞櫻花，還能看見綻放的山櫻、富士櫻及染井吉野櫻櫻王，入夜後，更能欣賞美麗夜櫻，是每年民眾不可錯過的賞花盛事。

3000多株 陸續綻放

每年2到4月是阿里山櫻花盛開的時節，森林遊樂區內數量最多3000多株，品種共31種，其中，最龐大的粉白色吉野櫻，多達1900多株。位在阿里山工作站染井吉野櫻王最受民眾注目，一旦開花，雪白茂密的花瓣就會灑滿這棵高達5、6公尺高的百年櫻花樹，緊接著其他區內的吉野櫻也會陸續綻放。

另外，阿里山旅遊最具代表性的鐵道賞櫻，是由阿里山派出所前往沼平車站的鐵道沿線有著櫻花美景與蒸汽火車相呼應，被稱為「櫻木鐵道」，更是阿里山公認最佳的賞櫻地點。

遊客也可搭乘森林小火車沿著祝山線、沼平線以及神木線，沿路欣賞美麗的山櫻及雪白的吉野櫻，更有機會在花季期間看見蒸汽火車及檜木車廂一同出現。

櫻木鐵道 正常行駛

阿里山森林小火車本線（嘉義到十字路站間）各級列車，從12日起停駛3個月，但是阿里山園區內祝山線、沼平線以及神木線等3支線，仍然維持正常行駛。

園區內沼平線花季期間每周三（3月21、3月28、4月4日）上午10點30分至11點45分的蒸汽車頭，還將附掛檜木車廂；其中「阿里山站」去程發車為10點30分、11點、11點30分；「沼平站」回程發車為10點45分、11點15分、11點45分，歡迎民眾搭車賞櫻。

(中國時報)