隘門沙灘、月世界 尋幽必訪

伯朗大道路底的金城武樹吸引許多遊客慕名前來。 （黃力勉攝）

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中國時報
／綜合報導
田寮月世界地景獨特罕見，屬於世界級的美景祕境。（郭韋綺攝）
澎湖隘門沙灘入口處矗立著「隘．愛」公共藝術意象，歡迎蒞臨澎湖之旅第一站。（陳可文攝）

田寮月世界淒涼荒漠地景獨特罕見，是世界級美景祕境，曾被外媒CNN推薦為高雄必遊景點；而澎湖月牙灣隘門沙灘潔淨無瑕，夏季遊客必訪；而台東池上伯朗大道因拍攝咖啡廣告爆紅，至今人氣不減。

惡地形 雨水沖刷又長高

月世界位於田寮境內，以淒涼荒漠如月球景象名聞遐邇，這種奇特的景觀，長年累月經雨水與河水強烈侵蝕而成的地貌，地理學上稱作「惡地形」。

月世界人文協會理事長林順發表示，月世界質地屬於泥岩，夏季雨水沖刷之後，高度平均下降6到8公分，幸好可以靠著板塊作用回春，也就是經過地殼板塊浮動擠壓，地形抬升又會再長高回來，目前月世界平均厚度達到3、4000公尺，所以這樣美景要消失不是那麼容易。

月牙灣 沙灘美境世難尋

擁有世界最美麗海灣的澎湖群島每年夏天旅遊旺季吸引數十萬觀光客，徜徉在一望無際的潔淨沙灘上，月牙灣隘門沙灘美境彷彿世外桃源。

隘門沙灘位於湖西鄉林投公園旁，一走出澎湖航空站的東南方，是澎湖之旅的第一站，地形平坦、綿密沙質、湛藍清澈見底的海水，這一片潔淨閃耀的白色珊瑚碎屑貝殼沙灘，經過幾世紀的歲月洗禮，呈現最亮麗的大自然風貌。

金城武樹 拍照留念首選

台東池上伯朗大道一直以來都是當地人才知道的祕境，但長榮航空邀請金城武拍攝廣告後，在伯朗大道上騎單車、金城武樹下奉茶，讓當地景點瞬間爆紅，至今仍是遊客到台東指名必遊景點。

伯朗大道位在池上鄉萬安村，綿延無際的稻田沒有電線桿及人工建築等，成為稻田美麗景致的代名詞。伯朗大道原本是運糖列車軌道，在製糖工業式微後鐵軌拆除，留下的道路卻因為筆直不已、展望遼闊，也成為拍照留念的首選去處。

廣告影片中的茄苳樹因金城武而被暱稱為「金城武樹」，不料4年前麥德姆颱風來襲，金城武樹不敵強風倒下，經過搶救種回後，目前仍在休養、恢復階段。

(中國時報)

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