大安溪鐵橋 罕見交通工藝品

2018年03月24日 04:10 中國時報 陳淑娥 ／台中報導 ／台中報導

位於台中市后里的大安花樑鋼橋，距今已有110年歷史，下部結構為混凝土砌塊石沈箱，橋座是磚角石構成，結構設計結合力與美，為罕見的交通工藝品，遠處觀望顯得氣勢雄偉，是一座保有原味的鐵道橋。

大安溪鐵橋於1903年5月開工、1908年2月竣工，由10孔62.41公尺花樑構成，全長637.39公尺，屬「下承式曲弦桁樑」橋，歷經1935年大地震後改建及1963年抽換鋼樑工程，橋樑結構增強，外觀似乎與剛建成時無異，但若細看桁架與樞結部份大不同，尤其抽換鋼樑後，較能承載更重、更高速及更多班次的列車通過。

台中市觀旅局表示，大安溪鐵橋早期是舊山線鐵路的行駛路線，1998年後為了行車效率，鐵道火車改走「新山線」，這一段台鐵西部縱貫鐵道最有特色的路段也走入了歷史，目前仍保留原汁原味的鐵道橋風情。

這一條「鐵路秘境」位於泰安車站不遠處，由於舊山線鐵路的停駛，讓這裡少了轟隆隆的鐵道聲響，兩側鐵灰色的支架，帶有濃厚的工業風氣息。民眾用長鏡頭捕捉遠方的鐵道景象，就像是一條永無止境的長隧道。

台灣鐵道目前留有花樑鋼橋構造，除大安溪鐵橋外，還有大甲溪鐵橋及高雄高屏溪舊鐵橋共3座，而大安溪鐵橋是最長花樑鋼橋，吸引許多鐵道迷一探秘境。

(中國時報)