查獲非法廢棄物4622噸 7人交保

遭非法棄置的事業廢棄物堆滿倉庫成垃圾場。（郭韋綺翻攝）

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中國時報
／高雄報導

假租廠真棄置！橋頭地檢署破獲不肖清運業者租偏僻閒置廠房堆置事業廢棄物，21日同步搜索高市12處廠房，查獲超過4000公噸廢棄物，帶回7名清運業者，以涉違反《廢棄物清理法》聲押，22日裁定呂男等人以10萬到60萬元不等交保候傳。

檢方追查發現，不肖清運業者為省下垃圾處理費，竟在大社、燕巢、大樹、仁武、鳥松、大寮區等偏僻地區租下閒置廠房或空地偷倒事業廢棄物，垃圾堆積如山，待出租人發現為時已晚。

遭棄置事業廢棄物包括廢電線電纜、廢五金、爐渣、汙泥、混凝土、塑膠粒、泡棉、塑膠混和物、橡膠、磚塊、石棉板、不明粉末等，總計4622公噸。

檢方傳喚主嫌41歲呂姓男子及28歲馬姓男子等7人到案，以涉犯廢清法聲請羈押，法院認羈押條件不足，分別以10萬至60萬元交保候傳。

傾倒廢棄物司機及所屬公司負責人共24人，檢察官則諭令1萬至10萬元交保，另查扣載運廢棄物大貨車、曳引車14輛。

檢方說，全台事業廢棄物年約有1900多萬噸，其中高市占約30％，焚化廠、掩埋場嚴重不足及進場費飆漲下，近年廠房幾乎淪為事廢棄置場。

高市環保局長蔡孟裕表示，已撤銷7家涉案清除業者的許可證，而12個棄置場所估計清除費用3279萬6800元，將要求承租人儘速清理，若屆期未處理，會要求繳納代屢行費用，再不繳則移送強制執行，取得費用後由環保局發包清除。

(中國時報)

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