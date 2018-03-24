桃青之星選拔賽 看你秀才藝

2018年03月24日 04:10 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園是6都中最年輕的城市，為了提供青年朋友更寬廣的舞台，展現創意與專長及扶植青年新創，市府青年事務局2018青年周系列活動，以「第二屆青年諮詢委員會成立大會」、「第二屆桃青之星選拔賽」、「創新創業國際論壇」及「桃青嘉年華」等主題，讓人感受到桃園與桃青不同以往的樣貌。

市長鄭文燦表示，桃園市蓋社會住宅是要給年輕人住，若一輩子成為屋奴就沒意義，另外，勞動局的青年就業貸款，也提供優惠津貼給剛出社會的新鮮人。

青年事務局長顏蔚慈表示，青年周系列活動首先登場的是29日青年節成立的「第二屆青年諮詢委員會」，年輕人的需求與想法至關重要，在2016年設置第一屆青年諮詢委員會，邀請多元背景的青年朋友參與市政討論，今年擴大委員會規模，將遴選委員由原本的29位增加為39位，藉此提升青年參與公共事務的意願。

另一個活動「第二屆桃青之星選拔賽」，運用大舞台來選拔多元才藝各方面都優秀的年輕人，也是桃園學子自信展現各項才藝的絕佳機會，桃青之星冠軍除了獲得高額獎金，還可參加由伊林娛樂提供的藝人培訓課程。

今年總報名數高達150組，經初賽選拔出60組在25日於進行複賽，爭取20個進入4月1日在中壢中正公園辦理的決賽門票。

(中國時報)