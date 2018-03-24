台南稽查夾娃娃機 4成不合格

鑒於夾取物隱含情色、賭博、假交友真援交等遊走法律邊緣情事，台南市政府23日大動作於永康區稽查5業者，近4成機台不合格，後續將裁罰。（曹婷婷攝）

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中國時報
／台南報導

夾娃娃機店如雨後春筍般竄起，台南市統計近半年林立逾300家，鑒於夾取物隱含情色、賭博、假交友真援交等遊走法律邊緣情事，台南市政府23日大動作於永康區稽查5業者，近4成機台不合格，後續將裁罰。

台南市政府法制處、經發局等單位昨天下午會同經濟部標準檢驗局台南分局，前往崑山科大附近夾娃娃機店稽查，首次大陣仗針對夾娃娃機稽查，也宣示未來將全面稽查全市的娃娃機業者是否涉及不法。

法制處指出，夾娃娃機近期頻傳娃娃機淪為犯罪媒介，部分業者遊走法律邊緣，將未獲經濟部評鑑通過的夾娃娃機（即電子遊戲機），放置於須領得電子遊戲場業營業級別證方得設置的場所，造成學童流連而影響學業及人格發展。

首日於永康區稽查5家店共154部機台，其中，24台商品未符合商品檢驗程序、32台未張貼證明文件、2台疑似賭博遊戲機，甚至有商品是外盒包裝火辣泳裝女郎，吸引消費者夾取，但盒內空無一物，翻面只有吊飾。當場也有一名男大生花約800元夾到標榜市價1980元藍芽音響，但未張貼檢驗合格標章，依法可罰1萬到200萬。

23歲男大生「小金」每月花1萬元玩夾娃娃機，他專挑實物品夾取，如音響、生活用品、餅乾等，覺得夾娃娃機很紓壓。他說，曾耳聞有機台可夾取交友訊息，但不敢貿然嘗試，也曾有同學花大錢夾到盒子裝海尼根啤酒，幸好可找業者換貨，不至於覺得受騙。

(中國時報)

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