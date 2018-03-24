競選影片不露臉 點閱率反衝高

中壢區市議員參選人黃傅淑香競選形象廣告，顛覆傳統拍攝手法，通篇都是極限運動選手高水準演出，最後才現身傳達理念，高質感的廣告上線3天點閱率就達數千。（蔡依珍翻攝）

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中國時報
／桃園報導
桃園區市議員參選人黃成峻競選形象廣告，顛覆過去候選人的傳統拍攝手法，全以側面和背面走遍桃園街角，運鏡口白都很精緻，上線3天點閱率就數千。（蔡依珍翻攝）

社群媒體推波助瀾下，過去僅限大選才會出現的候選人形象廣告向基層選舉延伸，顛覆過去每個畫面都有候選人的傳統手法，像是桃園區市議員參選人黃成峻全以側面和背面路跑走遍桃園街角、中壢區市議員參選人黃傅淑香通篇都是極限運動選手高水準演出，高質感的廣告廣受好評，2人上線3天點閱率就達數千。

黃成峻穿著背後繡著「民意」2個大字的帽T，跟團隊在桃園河濱公園路跑，再進入南門市場傾聽民眾心聲，最後到桃園大廟虔誠祈求神明，強調以民意為依歸，桃園進步從現在起跑，1分半的影片從運鏡到口白全都很精緻，讓民眾大讚：「我不幫選舉廣告按讚的，但是投給你了！」

「有時不露臉更能展現品牌魅力！」40歲、留美的黃成峻過去曾多次幫父親、前縣議員黃哲鍾打選戰，卻被認為標新立異，如今「子承父業」自己做主，希望師法國外乾淨簡潔選風，特別商請友人幫忙拍攝正向的廣告，笑言影片內容就是「做自己」。

身兼極限運動主委的市議員黃傅淑香，致力推動極限運動合法場域，讓賽車、衝浪、生存遊戲、自由車特技等玩家主動幫忙拍攝精湛特技的影片，完全看不出是選舉影片，直到最後才出現黃傅淑香著迷彩衣帥氣摘鏡，她笑言年輕人展現的自信、專注、速度及不斷超越極限、追求創新的精神，和她從政理念不謀而合。

(中國時報)

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