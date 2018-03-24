柯P下通牒 公投盟帳篷遭拆

2018年03月24日 04:10 中國時報 張潼 、 陳彥宇 ／台北報導 ／台北報導

「公投護台灣聯盟」長期在立法院外濟南路上搭設帳篷，台北市政府23日動用優勢警力，強力壓制公投盟成員，順利進行拆除作業。（陳信翰攝）

有周刊22日報導，長期在立法院外搭設「公投護台灣聯盟」帳篷的台灣黨主席蔡丁貴，因對柯文哲兩岸論述感到失望，決定投入年底台北市長選戰。未料，23日卻傳出，柯主持治安會報時質問相關單位，為何公投盟未申請路權卻能占用道路？因公投盟不願自拆帳篷，建管處當天下午4時進場強拆，雙方爆發激烈衝突。

未申請路權 也不自拆

據了解，昨天上午治安會報上，柯文哲詢問建管處、警察局，為什麼這麼久都沒有處理（公投盟帳篷）？應該盡快執行；據轉述，柯當場並未動怒，只是詢問相關局處為什麼沒處理，但因為時間點與蔡丁貴宣布參選接近，加上柯與獨派關係愈趨惡化，使這次衝突格外引發關注。

獨派團體「公投護台灣聯盟」在立法院周邊濟南路一側駐點近10年，並設置帳篷作為「基地」，台北市政府昨下午突派員前往拆除，引發公投盟不滿，過程中，蔡丁貴及公投盟成員數度衝撞警方；有人以身體護住帳棚，更有人爬上「屋頂」，場面一度混亂，髒話、叫罵聲四起，更有遭抬離的人士，躺在地上以死相逼，要求建管處不得拆除帳棚。

蔡丁貴痛批，過去都申請路權，才說要參選，「就這樣對我？」但因警方擁有優勢警力，雙方對峙大約20分鐘，最後仍壓制公投盟成員，將帳篷拆除。

北市建管處表示，公投盟長期搭設帳篷，清查之後發現，公投盟確實從20日之後就未申請到路權，所以依法執行。此外，建管處周二已到現場查報、發出強制拆除單，因對方沒有配合，所以才在昨天派員拆除。

純屬違建 與參選無關

但公投盟指出，都發局20日上午到公投盟帳篷張貼公文，聲稱帳棚是違章建築，要求自行拆除，但未寫明拆除期限和日期。隨後公投盟按照新工處要求，線上申請26、27日路權，並完成繳費，卻直到23日中午才接獲新工處公文回覆「未通過」，隨後帳篷就被強行拆除。

台北市政府發言人劉奕霆表示，公投盟並未申請路權、亦未向建管處申請報備，建管處查報之後發現屬於違建，才代為拆除，與蔡丁貴宣布投入參選無關。

(中國時報)