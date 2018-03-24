2018年03月24日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

國民黨新北市長初選首場政見會，23日晚間於三重舉行，前新北市副市長侯友宜抽到2號，他表示，當上市長後，捷運三環三線當動脈，都更則是都市發展的肉，「捷運到哪裡、都更就到哪裡」，才不會像廣告說的「腳麻走不動」；他話鋒一轉，以三重大都會公園花燈成功為例，酸柯文哲的台北燈會「二二六六」。

23日說明會登場，周錫瑋與金介壽準時抵達現場抽取說明會發表次序，侯友宜則由競選辦公室主任謝政達出面抽簽，第1順位由周錫瑋發言，第2是侯友宜，第3則是金介壽。

台語發言展親和力

侯友宜直到輪到他發言才現身，刻意避開和周錫瑋與金介壽同框，身著平常常穿的深藍色夾克，一上台先深深一鞠躬，全程幾乎都以台語發言，展現親和力。

侯友宜以「安居樂業」、「新北轉大人」、「城市光榮感」作為說明會主軸，不忘提當年在警界的政績，侯友宜重提，當年陳進興挾持南非武官，他自願進去談判，遇到事情把生死擺一邊，未來將用這樣的精神扛起市長責任。

強調堅持做對的事

侯友宜坦言，來到新北市後，從掃蕩色情、違法網咖、賭博性電玩，到拆除八大行業，「被罵到沒有一項好處」，但他強調，能做對的事，他一定堅持。

侯友宜說，林強以「三重埔」為背景創作〈向前走〉，歌詞提到民眾早上到台北就業、讀書，晚上才回到新北「難道新北市就比較細漢？」

現在三重已脫胎換骨，上任後將持續推動軌道建設，打通新北任督二脈，從環狀線到五股泰山輕軌都要做，並爭取環狀二期、萬大中和樹林線、汐民線，接著要推動都更，讓市民願意做、政府有回饋、建商有合理利潤。

(中國時報)