藍轟沒作為 林右昌斥搞選舉

2018年03月24日 04:10 中國時報 李其樺 ／基隆報導 ／基隆報導

深澳燃煤電廠通過環差案再引發政治戰火！國民黨基隆市長參選人謝立功與國民黨多位市議員23日上午前往基隆市政府，抗議基隆市長林右昌對於中央通過深澳電廠環差案這項錯誤的政策毫無作為，甚至要直闖市長室與警衛發生推擠衝突；對此林右昌重炮反擊謝立功為了「選舉操作」衝撞市府，感到相當遺憾。

林右昌隨後召開記者會反擊，指出2014年選舉時，謝立功就曾經率人衝撞他的競選總部，這次選舉又再一次率眾衝撞市長室，對此深感遺憾！他本來期待這次選舉是一場高格調的君子之爭、是可以理性討論的選舉，但顯然謝立功並不是這樣的候選人。

林：應該去找朱立倫

林右昌強調，深澳發電廠位在新北市，新北市長朱立倫並未反對電廠的興闢，至於燃煤則是深澳地區居民的選擇，若謝立功反對蓋電廠，應該去找朱立倫市長溝通，若反對使用燃煤，就應該找深澳地區的居民溝通，而不是為選舉來衝撞市政府。

林右昌表示，他上任3年以來也要求協和電廠使用低硫燃料、加強防汙減汙的設備、改為備載機組等，使基隆市成為台灣西半部縣市空氣品質最佳的城市「但反觀過去，國民黨在基隆執政60年能做而不做，到底做了什麼？ 」不管深澳電廠採取哪一種形式發電，應要求台電拿出科學的數據及論證來說服有疑慮的民眾，而不是為了反對而反對。

謝：不排除上街抗爭

謝立功表示，深澳電廠重啟將對基隆市與北台灣多個縣市造成嚴重汙染，希望林右昌勇敢向中央說「不」，錯誤的政策絕對不能被執行，否則將危害基隆市民的健康；若市府不接受陳情，他們下一步不排除上街頭抗爭、爭取民眾連署公投等更激烈手段。

國民黨團與抗議民眾手舉標語牌「反空汙，要健康」、「基隆人爭口氣」，怒吼「電廠重開，市長下台！」要林右昌出面講清楚，一行人直闖市長室要林右昌接下陳情書，與警方發生推擠衝突，最後由行政處長楊松年出面接下陳情書，才平息抗爭。

(中國時報)