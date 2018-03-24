戲說交通 黃錦湧獲路師傅獎

苗栗縣警察局交通警察隊小隊長黃錦湧，長期守護老人家的用路安全，獲得「路師傅獎」實至名歸。（李佳玲攝）

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中國時報
／苗栗報導

從「路老師」到「路師傅」，苗栗縣警局交通隊小隊長黃錦湧用客語教導銀髮族道安觀念，結合時事說學逗唱，配音、剪輯、自導自演小短劇，與新竹縣、金門縣的路師傅獲得全國唯三獎項。

為保障銀髮族交通安全，交通部特別在各縣市培訓「路老師」，黃錦湧2014年參加路老師培訓宣講計畫，利用休假日上課進行交通宣導，累積了豐富的宣講經驗。2016年黃錦湧巡迴苗栗縣各社區舉辦86場宣導，並用客家話演小短劇，播放自製宣導影片開發互動遊戲，讓長輩們有意願聽課。

說學逗唱 用路安全

黃錦湧說，15年前調回苗栗警察局交通隊，常常在巡邏勤務時發現長者拄著拐杖，或是行駛電動代步車緩緩的穿梭在馬路上，不禁替他們捏把冷汗。他說，活生生的例子是最好的示範，在準備宣講題材時會找「新聞報導」的案例，加上長者不喜歡字太多的簡報，因此透過自己剪輯，將內容簡單化配上圖片、聲音，至少花2個小時準備題材。

長輩聽課 遊戲互動

他在2016年取得合格的「路老師」後，還帶領紀秀琴、黃珍美2位家庭主婦參加路老師的初階培訓課程，並到社區學習宣導活動，2人後來也成為路老師。3人共組「警察局路老師交通安全宣講團」，自製交通標誌看板，利用互動遊戲，了解交通標誌、各種慢車與電動代步車的路權觀念，讓參與活動學習的長者由「做中學」，更加有趣的體會到用路安全的重要。

黃錦湧不遺餘力的推動高齡者的交通安全教育，獲頒最高殊榮「路師傅獎」，全國僅苗栗縣、新竹縣、金門縣3人。黃錦湧說，能減少一件交通事故，就有更多的「老寶貝」，將長者視為自己的父母親，默默地守護他們，期許更多人能投入關懷長者交通安全的行列。

(中國時報)

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