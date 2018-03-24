美官員訪台中 聚焦產業交流

美國商務部副助理部長Ian Steff（左）訪問台中，市長林佳龍盼台美產業交流。（盧金足攝）

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中國時報
／台中報導

美國總統川普簽署《台灣旅行法》後，美國高層官員將可訪問台灣，促進台美高層級實質交流。美國商務部副助理部長Ian Steff率團拜會市長林佳龍，聚焦台美智慧機械及智慧城市議題。

美國商務部為致力提升美國製造業競爭力並關注製造業就業機會及投資，由Ian Steff率團訪問台中，深入了解台中地區製造業現況與優勢，分享美國製造業的現況與未來規畫。

了解製造業現況

「台中交通便利與文化多樣性，相繼被美國CNN與國際知名研究機構GaWC評為宜居城市！」林佳龍指出，中央推動「5加2」產業計畫，台中定位為智慧機械之都，加上精密機械、手工具機、航太科技、半導體產業進駐發展，讓台中這座城市更具國際競爭力。林佳龍表示，去年他與產業界到美國會見記憶體大廠美光總裁Sanjay Mehrotra，並與愛達荷州航太聯盟簽署合作備忘錄，鼓勵美國投資台中。

Ian Steff強調，他來台灣展開一連串緊湊的拜會行程，此行參訪台灣美光科技等知名科技大廠，期待美國與台灣進一步推動產業合作計畫，台中是座適合生活、成長、共組家庭的宜居城市，尤其各項基礎設施、科學園區的蓬勃發展令人印象深刻。

參觀各科技大廠

今年美國商務部將在馬里蘭州舉辦「2018年選擇美國投資高峰會」，屆時華府商務主管等高層將聚集華府，他歡迎台中產業界專家及業者踴躍參加。

(中國時報)

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