南瑤宮徒步笨港進香 起駕

今年「三媽愛潦溪」，將於29日晚間重現3年前萬人涉濁水溪返回彰化盛況。（謝瓊雲翻攝）

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中國時報
／彰化報導

南瑤宮戊戌年徒步笨港進香活動，24日上午7點起駕，23日上午舉行啟駕前謝天台祭典，叩謝上蒼並祈求庇佑此次進香過程平安圓滿。為期8天7夜的徒步進香，重頭戲將是回程時29日晚從雲林縣新虎尾溪堤防步行下濁水溪河床，近2萬人赤腳涉水的「潦溪」活動，將掀起轟動。

為期8天7夜祈求庇佑

祭典由進香主委、市長邱建富主祭，進香大總理白鴻森、進香總幹事邱海，暨聖三媽、新三媽、老六媽等3個媽會的大總理及籌備會幹部、各級里長民代陪祭，典禮肅穆隆重。

邱建富指出，今年輪到「三媽年」，依流傳久遠的俗諺：「大媽愛吃雞、二媽愛冤家、三媽愛潦溪」，2015首度恢復「潦溪」傳統，吸引1萬多信眾參與，今年預計將有近2萬人共襄盛舉，預料場面更加盛大壯觀。

邱建富說，彰化媽蔭外方！近年南瑤宮海外信眾快速增加，馬來西亞吉隆坡知名的天絲總廟，4年前不幸遭祝融，神尊付之一炬；廟方人員打聽到南瑤宮旁有位知名神像雕刻師傅，專程前來參拜，並請「阿發師」林新發雕刻一尊媽祖在南瑤宮開光。

南瑤宮媽祖分靈5國家

趕在進香活動啟程前夕，天絲總廟理事主席馬國強率領10多名廟方幹部前來「請火」，並將完成分靈香火的媽祖神尊，請回大馬奉祀；邱建富說，繼泰國、大陸、日本、美國之後，南瑤宮媽祖分靈海外第5個國家。

(中國時報)

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