搶救春蒜 雲林啟動烘乾補助

2018年03月24日 04:10 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

立委張麗善（左二）建議種苗管制等方式搶救蒜價。（許素惠攝）

蒜頭價格崩跌至每台斤15元左右，立委張麗善質疑政府調節機制破功，未善盡照顧農民之責，要求管制種苗、種植面積登記、進口期錯開本產採收期、保障樓地板價格，避免價崩事件再發生。雲縣府23日啟動補助購小型烘乾機3成費用，委託烘乾每公斤補助2元專案。

張麗善和元長鄉農會理事長陳榮華及總幹事李美容，邀集農糧署中區分署長王安石與蒜農討論如何搶救蒜價。

張麗善批調節機制失效

蒜農陳天富表示，蒜頭價格起伏主因是進口蒜頭競爭，希望政府能將進口時間避開收成，才不會衝擊產地價格，市場才會平穩。蒜農湯力昇也說，清明前後是本產春蒜採收期，政府卻在此時進口，蒜農不哭才怪。

王安石表示，目前為止，進口量為6700公噸，台灣每月蒜頭使用量平均4000公噸，所以沒有進口蒜頭過量問題，蒜農不要緊張，分批出貨即可，該署也會協助外銷印尼。

農糧署與雲林縣府達成將外銷印尼等共識，縣府23日並啟動蒜農小型烘乾機購買補助3成費用，與委託烘乾每公斤補助2元等專案，並簡化申請流程，方便蒜農申請。

張麗善建議，農委會設定蒜頭出口目標應達2000噸以上，不要像香蕉等作物一樣，說要出口多少，結果卻做不到；此外應該以樓地板價格保證收購，並補助冷藏電價，如果不足成本價就應補足價差。

農糧署將協助外銷印尼

張麗善指出，蒜頭去年進口2萬8000公噸，結果還剩1萬1662公噸尚未消化，足見農糧署的調節機制失效，而今年單是雲林蒜頭種植面積就達4500至4700公頃間，比去年增加5、600公頃，加上進口，勢必影響市場。

陳榮華說，台灣每年3、4、7、10月各從印度、埃及、西班牙與阿根廷進口蒜頭，其中，4月正值本產蒜頭採收上市，建議農委會將配額進口時間點與本產收成期錯開。

(中國時報)