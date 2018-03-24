旅運中心 竟未設補給檢疫區

2018年03月24日 04:10 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄港埠旅運中心明年將落成，但市議員郭建盟發現，供遊輪停泊的旅運中心竟沒設立補給檢疫專區，錯失農產食材補給龐大商機；高市海洋局長林英斌坦言要檢討，將邀遊輪業者與海關、港務公司、檢疫單位會商，設法讓運補流程更順暢。

郭建盟指出，旅運中心花45億建造，可同時停泊2艘22.5萬噸大型遊輪，船上數千位遊客的食物補給是龐大商機，但船商向他反應，包括旅運大樓檢疫專區、現行檢疫及關務法規、補給供應鏈方面，都遇上重重困難。

議員呼籲修訂專法

例如，從國外進口的補給品同樣要檢疫，但旅運大樓並未規畫檢疫專區，且台灣疫區認定嚴格，比鄰近的日本多出10個以上，關務程序也相當僵化，國外的補給品必須先辦進口再出口，雖有直接轉口管道，但幾乎每次都要專案申請，很麻煩。

船商寧可赴港日韓

郭建盟說，相關爭議主管機關涉及港務公司、防檢局、海關，各有專業堅持，在現有規定下問題看似無解，導致船商寧可改至香港、日、韓補給，台灣白白錯失商機；他認為，高市府應出面協調，甚至推動修訂遊輪補給專法，讓旅運中心軟硬體兼備。

高市海洋局長林英斌表示，旅運中心主要服務對象就是遊輪及遊客，若補給不便，確實有檢討空間，由於很多業務跨中央及地方，海洋局願做窗口協調遊輪業者、海關、港務公司與檢疫單位，討論如何讓遊輪補給更順暢，必要時也將推動修法。

他指出，遊輪產業是很大財源，公主遊輪每年在亞洲補給採購超過5000萬美金，去年公主遊輪在高雄港停泊，市府即媒合在地蔬果業者供應農產、水產品，目前仍持續供貨中。

(中國時報)