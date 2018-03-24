錕P3點批柯 稱國民黨「不夠狂」

2018年03月24日 04:10 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

台大教授李錫錕擬在周日宣布參選台北市長，他23日先上廣播節目接受專訪，向現任市長柯文哲「下戰帖」，提出3點柯離譜、不適任的原因；接著又直言，國民黨DNA裡面沒有冒險精神、「不夠狂」。他強調，接下來要從網紅變成候選人，讓全體市民都理解他。

李錫錕表示，他教政治學40年，課堂上都挑熱門的新聞來舉例，一開始不是要針對柯文哲，但偏偏柯可以舉例的地方太多了，導致最後很多人問他「那你會做得更好嗎？」錕P笑說，別人他不敢講，但一定可以做得比柯文哲好。

他進一步舉出3項他認為柯文哲不專業的地方。首先，英國外賓來訪贈表，卻遭柯文哲說是破銅爛鐵；第二，有事柯媽媽、柯太太就現身滅火，這也很離譜，又不是她們競選，今天選票蓋在那人（指柯文哲）頭上，就應該要承擔、負責，結果有事卻是媽媽、太太出來，這是政治歷史上所沒有的；最後，柯文哲面對議會吊兒啷噹，還會說議員質詢時間到了，但其實議會代表民意，藐視議會相當嚴重。

話鋒一轉談到國民黨，因市黨部近日決定，年底議員提名席次僅31席，等於未達總席次63席的一半，即使全員當選，也無法獨立爭取正副議長資格，引發批評。身為終身黨員的李錫錕即便打算以無黨籍身分參選，他仍指出，這代表國民黨習慣贏、怕輸，DNA裡面沒有冒險精神。

李錫錕說，很多人稱他「最狂教授」，所謂狂的意思就是要做自己、敢冒險，國民黨給人的感覺就是「什麼都有但不狂」，就連提名也不敢冒險。至於現在4位參加國民黨市長初選的候選人，民調最高的是前立委丁守中，但錕P說，對他來說，競選對手就只有柯文哲1人。

(中國時報)