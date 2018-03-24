2018年03月24日 04:10 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

國民黨新北市長初選首場集會式政見會23日登場，周錫瑋以「不忘初衷、實現夢想」為主題，說明若當選新北市長後將延續其擔任台北縣長時期推動的河川整治、汙水下水道等政策，並喊出每年20億幼托經費、4年50億醫療長照經費，「讓新北贏台北！」

高喊讓新北贏台北

國民黨新北市長初選首場集會式政見會23日晚間7時在三重老人文康中心舉行，周錫瑋穿著黑色夾克和招牌牛仔褲提前15分鐘抵達會場，會場大門外更有3台競選車、2台遊覽車及數十位支持者相迎，聲勢浩大，經過3位參選人抽籤，由周錫瑋第1順位上台發表政見。

周錫瑋指出，擔任縣長推動台北縣升格，當年行政院以台北縣仍是準直轄市為由，只給了7成預算，升格後仍不公平，新北市有400萬人，比台北市多150萬人，土地更是7.5倍，今年總預算卻仍比台北市少了126億。

周錫瑋說，自己在台北縣長任內把三重、新莊、蘆洲捷運線都通車，完成淡水河整治，著手汙水下水道建置等。

公托、長照端牛肉

談及未來政策，周錫瑋說，現在年輕人1個月平均賺3萬，1個家庭1個小孩1個月至少開銷7萬元，年輕人不敢生，他上任後，每年將編20億預算照顧公托、幼稚園，讓年輕人敢生；另新北市高齡人口50萬人的安養問題，也將在4年編列50億長照預算。

政府不是來管制人民，是來服務人民的，自己做了7年多老百姓，發現政府太沒有效率，他上任後一定要讓新北市成為全中華民國第一大的首都城市，讓「新北贏過台北！」

(中國時報)