搭船鮮體驗 遊冬山河逛綠博

2018宜蘭綠色博覽會31日在「生態綠舟」登場，冬山鄉公所配合綠博舉行今年推出「乘船入園」活動。（胡健森攝）

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中國時報
／宜蘭報導

2018宜蘭綠色博覽會31日在「生態綠舟」登場，冬山鄉公所配合綠博舉行今年推出「乘船入園」活動，包含搭乘電動小船遊覽冬山河及綠博入園門票，優惠套票全票僅150元、半票100元，另外還開放預約搭船夜遊冬山河，讓遊客能親身體驗早年這條水上運輸要道，揭開與白天不同的冬山河夜間神秘面紗。

冬山鄉長謝燦輝表示，2018綠博今年仍選在冬山鄉生態綠舟舉辦，為了讓更多縣民及外縣市遊客認識綠博及冬山鄉，鄉公所發揮創意今年首度舉辦「乘船入園」活動，希望能藉由搭乘電動小船入園方式，讓遊客有新的入園體驗模式，並吸引更多遊客參與綠博。

「乘船入園」活動從3月31日起至5月13日止，航線由冬山河舊河道至綠博活動場地「生態綠舟」碼頭，全程約3公里，往返套票（綠博入園門票＋船票）全票為150元；半票100元（3～12歲及65歲以上），另外遊客也可反向從生態綠舟碼頭搭乘小船到冬山老街，之後再搭船返回園區。

另外鄉公所同時也推出「搭船夜遊冬山河」，不僅可體驗與白天完全不同的冬山河生態，更有種幽靜中「探秘」的刺激感，配合綠博開放時間，夜遊冬山河沒有入園行程，票價也調整為全票75元、半票35元，並只限定事前預約遊客參加。

(中國時報)

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