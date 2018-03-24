7旬陳志信 竹縣跑40場宣導

2018年03月24日 04:10 中國時報 莊旻靜 ／竹縣報導 ／竹縣報導

全國唯三「路師傅」得主之一「關西樂齡路老師團隊」的陳志信，2013年取得路老師資格後，便積極參與交通安全宣導，去年與新竹區監理所合作，在以新竹縣為主的桃竹苗地區，參與40場次宣導，充滿活力與熱忱。

陳志信年近7旬，他說，在2013年尚未退休時，就開始參與路老師受訓，在竹北社區大學受講師訓練，同年便取得路老師證書。陳志信後參與關西樂齡學習中心，也與團隊成員張梅松、鄭水金、陳碧珠、詹呈稘、朱木貴、劉美女等人組成關西樂齡中心路老師團隊，開始在各地參與宣導。

陳志信說，他自己是高齡者，在宣導時，也會特別提醒銀髮族朋友，下車時務必要兩段式開門，在都市地區過馬路務必走有斑馬線的地區，還有晚上要穿著亮色系服裝，還會針對去年上路的高齡駕駛人駕照管理制度宣導。

新竹區監理所副所長江澍人說，陳志信及「關西樂齡路老師團隊」都非常有熱忱，甚至自製道具，強化銀髮族對用路安全的意識。而為了讓路老師們「充電」，新竹區監理所將在4月中旬邀請警察大學、公路總局專業人員，舉辦跨機關高齡者交通安全宣導團研習。

陳志信表示，團隊除了在新竹縣各鄉鎮「出沒」，最遠還曾到桃園大溪、苗栗南庄等地宣講，期望透過活潑的宣導方式，提醒用路人注意交通安全，以降低意外及交通事故的發生機率。

(中國時報)