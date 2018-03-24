MIT航空座椅 進軍全球市場

台灣航太產業龍頭漢翔公司23日舉辦航空座椅產業合作發表會，現場展示「AIDC」基本款及進階款座椅。（王文吉攝）

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中國時報
／台中報導

台灣航太產業龍頭漢翔公司23日舉辦航空座椅產業合作發表會，現場展示「AIDC」基本款及進階款座椅，具有手機架、無線充電、扶手隱藏式按鈕及搖籃式座椅等多項專利，目前已有國內航空業者洽談銷售，下月將前往德國漢堡參加國際內裝展。

漢翔公司號召國內20餘家供應商，自2014年投入研發航空座椅，去年發表由鋁及塑膠製成的基本款，進階版材質升級為碳纖維、玻璃纖維等複合材料，也增加提供手機、平板使用功能，每排座椅價格2萬美金，比第一代高約5000美元。

包括經濟部、民航局、華航及工研院、車輛中心、燁鋒、拓凱、福基、喬福等合作供應鏈廠商都派員參與，紛紛試坐座椅舒適度、測試無線充電等功能。飛機上的座椅看似普通，要讓乘客坐得舒適並兼具安全性並不容易，漢翔公司董事長廖榮鑫表示，能成功開發航空座椅，主要得力於民航局的指導、協助與經濟部的支持，整合各家優勢，融入創新、舒適、輕量化、高質感等元素。

漢翔公司表示，進階版座椅以輕量化、舒適度為設計重點，去年獲得民航局技術標準件核准書，可望於今年下半年獲得美國FAA的設計許可，為國內首宗符合16G規範（承受16倍重力）的航空座椅。

廖榮鑫表示，航空公司4至8年會更換座椅，預估改艙需求為新機的1.5倍，至少有2000萬張座椅需求。他透露，下月10日將到德國漢堡的國際內裝展試水溫，未來將攜手產業鏈廠商進軍國際市場。

(中國時報)

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