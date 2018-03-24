屏東光電農棚 友邦國來取經

友邦吉里巴斯共和國官員23日到屏東向陽優能光電大棚，參訪綠能農業，對屏東3月還能生產草莓感到驚訝，並大啖有機草莓。（潘建志攝）

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中國時報
／屏東報導

太平洋友邦吉里巴斯共和國官員透過外交部安排，23日到屏東參訪泰武國小、向陽公司光電農棚、林邊光采溼地等處，了解屏東發展綠能、農業、教育現狀。吉國官員認為，屏東綠能發展得很好，非常值得學習，也希望雙方有進一步合作。

吉里巴斯是太平洋島國，人口僅10萬多人，現為台灣邦交國。這次吉國建設暨永續能源部長帖卡亞拉（Ruateki Tekaiara）及教育部長柯林斯（David Collins）訪台，綠能是重要考察項目，外交部因此安排到全台唯一加入「100％再生能源城市網絡」的屏東參訪。

向陽公司的優能光電大棚是參觀點之一，董事長陳貴光介紹，公司在八八風災後開始建設光電農棚，以農業為主、太陽發電為輔，種植苦瓜、番茄、草莓、青菜等12種作物，採有機種植，產品以宅配、團膳為主，已建立一批忠實顧客群。

最新一代光電農棚透光率60％以上，能種植任何作物，更挑高透風，結構也更強，抗颱係數愈高。另結合電腦發展智能農業，控制滴灌系統等減少人力；掃描QR碼就能進行率作管理，也讓生產履歷一覽無遺。

協訪的縣府環保局長魯台營表示，屏東發展綠能產業，不僅帶來就業機會，也希望透過外交交流，讓友邦吉里巴斯在全球氣候變遷劇烈之際，給予更好的協助，加強雙方發展。

(中國時報)

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