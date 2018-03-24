護理師帶狗上班 院方護短惹議

2018年03月24日 04:10 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

衛福部立花蓮醫院1名夜班保全，22日因勸阻院內資深護理師帶狗入院不成，氣得拍攝影片PO網，引來網友讚爆，群起撻伐護理師作為，院方昨上午出面坦承錯誤，但也質疑保全擅自拍攝涉及隱私，將對外包公司投訴，反引起網上第二波筆戰，網友大罵院方護短，甚至號召網民1人1通電話投訴衛福部。

該名資深護理師無視保全勸阻，公然帶著狗狗到休息室用餐，讓保全拍攝影片冒著「丟工作」的危險PO網。他表示，「當我發這文章可能被投訴或攻擊開除，但我沒辦法縱容這誇張到極點事，我一開始在門口就勸阻了，而且電梯還有白色狗毛，護士你不配合我又帶狗到加護病房旁吃飯。旁邊都是插管病人，你會不會太扯阿！如果認為保全像狗一樣顧門口，甚至投訴我讓我沒工作我也無所謂。你真的有愛心那有想過插管病患嗎？」

貼文一出，許多網民留言撻伐資深護理師行為，院方祕書徐享達昨（23日）上午受訪指出，該名護理師平時盡職認真，22日休假臨時被叫回來加班，但帶狗進醫院就是不對，已口頭告誡，不過也認為保全擅自將院內畫面PO網已侵犯隱私，會向外包的保全公司投訴。

院方第一時間說法惹來民眾二度撻伐，質疑院方護短，保全公司馬姓主管也出面力挺下屬，指出「做得好啊，怎會懲處」，雖將畫面PO網路公審有些情緒化，但保全依照院方規定善盡職責，不會懲處。

下午院方又召開記者會，由副院長徐國芳出面，表示該名護理師對帶寵物進入，表達歉意，承諾以後不會再犯。徐國芳代表醫院向社會大眾鞠躬道歉，並強調非常支持，並贊成保全人員勇於揭發弊端，考慮擇期表揚。

(中國時報)