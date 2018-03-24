護理師帶狗上班 院方護短惹議

友善列印
中國時報
／花蓮報導

衛福部立花蓮醫院1名夜班保全，22日因勸阻院內資深護理師帶狗入院不成，氣得拍攝影片PO網，引來網友讚爆，群起撻伐護理師作為，院方昨上午出面坦承錯誤，但也質疑保全擅自拍攝涉及隱私，將對外包公司投訴，反引起網上第二波筆戰，網友大罵院方護短，甚至號召網民1人1通電話投訴衛福部。

該名資深護理師無視保全勸阻，公然帶著狗狗到休息室用餐，讓保全拍攝影片冒著「丟工作」的危險PO網。他表示，「當我發這文章可能被投訴或攻擊開除，但我沒辦法縱容這誇張到極點事，我一開始在門口就勸阻了，而且電梯還有白色狗毛，護士你不配合我又帶狗到加護病房旁吃飯。旁邊都是插管病人，你會不會太扯阿！如果認為保全像狗一樣顧門口，甚至投訴我讓我沒工作我也無所謂。你真的有愛心那有想過插管病患嗎？」

貼文一出，許多網民留言撻伐資深護理師行為，院方祕書徐享達昨（23日）上午受訪指出，該名護理師平時盡職認真，22日休假臨時被叫回來加班，但帶狗進醫院就是不對，已口頭告誡，不過也認為保全擅自將院內畫面PO網已侵犯隱私，會向外包的保全公司投訴。

院方第一時間說法惹來民眾二度撻伐，質疑院方護短，保全公司馬姓主管也出面力挺下屬，指出「做得好啊，怎會懲處」，雖將畫面PO網路公審有些情緒化，但保全依照院方規定善盡職責，不會懲處。

下午院方又召開記者會，由副院長徐國芳出面，表示該名護理師對帶寵物進入，表達歉意，承諾以後不會再犯。徐國芳代表醫院向社會大眾鞠躬道歉，並強調非常支持，並贊成保全人員勇於揭發弊端，考慮擇期表揚。

(中國時報)

信義A7商業大樓環評過關 失婚新住民 栽培兒溜冰冠軍

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。