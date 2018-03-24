失婚新住民 栽培兒溜冰冠軍

2018年03月24日 04:10 中國時報 徐養齡 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹市新湖國小學生陳冠璋近年橫掃全台各級溜冰競賽，被譽為冰上的明日之星，但鮮少人知他背後有位默默支持、無怨無悔的單親媽媽陳菈雯，走過失婚、經濟雙重危機，靠克勤克儉支持孩子走上體育之路。

泰國籍新住民陳菈雯10年前為愛遠走他鄉，從泰國嫁到台灣，但真正踏上異鄉，卻因生活差異及文化隔閡而離婚，舉目無親又育有一子，使她沒時間為失婚療傷，逼自己打起精神找工作撐起家計。

為了撫養愛子，陳菈雯一度投入操勞的技術員工作，每天都忙到體力透支才下班，後來發現根本無法兼顧家庭而作罷。幸好在因緣際會下，陳菈雯參加了通譯人才培訓，獲得認證開啟了通譯人生，另也取得泰語母語師資資格，到國小教導泰語，目前也在移民署中區事務大隊新竹市服務站負責通譯。

陳菈雯為母則強，不僅撫養寶貝兒子長大念書，察覺孩子對溜冰有興趣，儘管經濟並不闊綽，仍一心想要一圓孩子的溜冰夢，去年報名參加移民署新住民築夢計畫，順利獲選並取得經費補助，讓孩子有更充分的能量投入體育。

念小五的陳冠璋沒辜負母親苦心，展現超齡的體育才能，小三那年就拿下第26屆會長盃全國溜冰錦標賽男子組個人總冠軍，去年連奪多冠，囊括中正盃全國溜冰錦標賽小四男1000公尺冠軍、會長盃全國溜冰錦標賽小四男1000公尺冠軍、總統盃全國溜冰錦標賽小四男5000公尺冠軍等大獎。

新竹市服務站主任楊榮原表示，菈雯從2015年開始在服務站擔任通譯，在這2年裡表現十分優異，平時也常烹調泰國美食與同仁們分享，廚藝頗受好評。

(中國時報)