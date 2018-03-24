幫人換美金竟是假鈔 婦遭送辦

2018年03月24日 04:10 中國時報 陳淑芬 ／台中報導 ／台中報導

54歲林姓婦人日前持2張百元美鈔到台灣銀行台中分行兌換，行員初步發現疑似假鈔，通報派駐的保七員警，經專業檢視認定為假鈔。林婦說，胞弟在大陸開美容美髮店，是顧客支付，她是幫忙兌換。警方依行使偽造有價證券罪嫌送辦，提醒民眾若懷疑所持外鈔是假鈔，到銀行千萬不要說「換錢、存錢」，應該先「請求鑑定」，以免觸法。

內政部警政署保安警察第七總隊第一大隊台中警勤室副主管涂朝平23日指出，派駐台灣銀行台中分行的保七員警日前接獲行員通報，林婦持2張百元舊版美金兌換疑似假鈔，初步查看這2張百元美金表面平滑、色澤不自然，經銀行以專用放大鏡檢視，發現鈔票色澤、防偽設計及質感與真鈔差異頗大，鑑定為偽鈔。

林婦當場傻眼，向警方指稱，她的胞弟在大陸開設美容美髮店，這2張百元美鈔是顧客付費支付的，她剛好來銀行，只是順便幫忙兌換，沒想到竟都是假鈔。

涂朝平提醒民眾，不要隨便幫人拿外幣到銀行兌換，若發現所持外幣可能有問題時，到銀行應該告訴行員「請求鑑定」，才不會觸法。

民眾要如何自我簡單辨識？保安警察第七總隊第一大隊公關張嘉閔表示，民眾掌握「視覺」及「觸感」訣竅就先初步辨識，近1年半以來，在台灣查扣到的假美鈔，大部分都是舊版大頭版美金居多，且在「100」字樣都還無法做到立體浮凸印刷。

(中國時報)