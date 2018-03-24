房屋稅漲65％ 南市議員炮轟

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中國時報
／台南報導

台南市房屋稅單4月20日又將寄送，今年漲幅65％，台南市議員不分藍綠23日在議會連番炮轟財稅局，要求凍漲，台南市財稅局長張紹源難以招架，稱房屋稅制3年調整1次，未來調整狀況交給下任台南市長決定。

台南市財稅局去年起以新的房屋標準單價課徵，分3年逐年調漲，去年先漲54％，今年預計再調高漲幅為65％，明年漲幅將達81％，平均3年漲幅為67％。

台南市議會定期大會23日輪到財稅局業務報告，10多位議員不分藍綠輪番炮轟，批評電價、油價、瓦斯都在漲，連衛生紙都漲，台南市再漲房屋稅，民不聊生，要求明年凍漲，甚至出現調降聲音。張紹源面對議員群轟，堅持調漲是呼應社會公平正義，且台南市已比其他縣市更晚調整，監察院、行政院都在監督台南市政府，「不調整不行」。

張紹源稱，房屋稅率3年調整一次，台南市2019年適逢調漲第3年，未來是否更改稅率，可交由新任台南市長決定。

針對房屋標準單價調整問題，民進黨台南市長參選人黃偉哲23日表示支持議會主張，但需依循法律途徑，尋求減輕市民負擔的方法。

無黨籍台南市長參選人陳子敬表示，現在民生經濟蕭條，政府不該再漲稅，應凍漲甚至調降，追溯15年更不合理，若當選會以民意為基礎，調降房屋稅。

有意代表國民黨參選台南市長的高思博表示，巿府財政的確吃緊，但不能因缺錢就把腦筋動到房屋稅，想要從民眾荷包中掏錢，巿府應多想一些「興利」的事，只有經濟活絡、巿民賺到錢，稅收自然會增加，黃秀霜也說，支持房屋稅、地價稅凍漲，以減輕民眾的負擔。

(中國時報)

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