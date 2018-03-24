致理科大成果展 濃濃在地味

友善列印
中國時報
／新北報導

致理科技大學以板橋為學習場域，將地方議題帶進教室，包括環保購物袋的設計製作、藍色公路文化鏈結的構想等，23日起一連2天在板橋車站1樓大廳展示課程成果，邀請民眾同訪板橋，開心瞧板橋。

致理科大表示，課程透過與地方社區和團體的合作，用學習行動耕耘板橋在地人文與風情，並從食、衣、住、行、育、樂6個面向切入，以貼近板橋人生活的方式，透過實際與地方單位或店家的接觸，利用本身的專業知能，以創新及創意概念行銷板橋。

成果展示包括信芳餅店的介紹推廣、環保購物袋的設計製作、健華新城改善願景的提出、藍色公路文化鏈結的構想、書院與大觀書社教育意義的發揚及板橋傳統味的童玩再生等。

其中，在「衣」領域的師生，透過設計平安福袋，行銷環保理念，並與板橋慈惠宮合作義賣，義賣所得將全數捐給新北市家扶中心。

致理科大校長尚世昌表示，透過與地方社區和團體的合作，從課程設計上採取新的方式，將通識與專業相結合，一方面從通識課程廣列人文、在地關懷的面向出發，一方面發揮課堂所學的專業行銷或設計技能，創造出屬於學生自我本身的創意發想，進一步使學生用學習行動耕耘板橋人文與風情。

課程成果於23、24日在板橋車站1樓大廳展示，透過文創商品、模型、熱音、童玩以及現場小試等多元活動，開啟板橋的新視界。

(中國時報)

放流嬌ㄚ螺 復育澎湖生態 兒童節吹藝文風 聽音樂會送悠遊…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。