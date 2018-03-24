致理科大成果展 濃濃在地味

2018年03月24日 04:10 中國時報 王揚傑 ／新北報導 ／新北報導

致理科技大學以板橋為學習場域，將地方議題帶進教室，包括環保購物袋的設計製作、藍色公路文化鏈結的構想等，23日起一連2天在板橋車站1樓大廳展示課程成果，邀請民眾同訪板橋，開心瞧板橋。

致理科大表示，課程透過與地方社區和團體的合作，用學習行動耕耘板橋在地人文與風情，並從食、衣、住、行、育、樂6個面向切入，以貼近板橋人生活的方式，透過實際與地方單位或店家的接觸，利用本身的專業知能，以創新及創意概念行銷板橋。

成果展示包括信芳餅店的介紹推廣、環保購物袋的設計製作、健華新城改善願景的提出、藍色公路文化鏈結的構想、書院與大觀書社教育意義的發揚及板橋傳統味的童玩再生等。

其中，在「衣」領域的師生，透過設計平安福袋，行銷環保理念，並與板橋慈惠宮合作義賣，義賣所得將全數捐給新北市家扶中心。

致理科大校長尚世昌表示，透過與地方社區和團體的合作，從課程設計上採取新的方式，將通識與專業相結合，一方面從通識課程廣列人文、在地關懷的面向出發，一方面發揮課堂所學的專業行銷或設計技能，創造出屬於學生自我本身的創意發想，進一步使學生用學習行動耕耘板橋人文與風情。

課程成果於23、24日在板橋車站1樓大廳展示，透過文創商品、模型、熱音、童玩以及現場小試等多元活動，開啟板橋的新視界。

(中國時報)