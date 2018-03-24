中捷車廂一半台組裝 交通局：合乎規定

2018年03月24日 04:10 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

台中市議會監督電聯車及設備品質專案小組，23日舉行專案小組會議，議員質疑捷運電聯車的來源，為何北捷18列車廂，有9列是原裝進口，另9列是在台灣自行組裝？交通局長王義川表示，北捷合約有20％需採購國內設備，程序合法，市府一定會嚴格把關，確保安全可靠才會移交。

市議員張立傑擔任台中市議會監督電聯車及設備品質專案小組會議主席，要求交通局說明，北捷提供車輛及設備進口水單，憂心不同國家製造規格、機電系統安全性及相容性。

針對議員疑慮，王義川表示，捷運車廂進口有水單和完稅證明，為促進國內技術升級，並提升國際競爭力，廠商投標時須依規定與經濟部工業局簽訂「工業合作協議書」，該協議書規定，廠商須提供部份契約內容國內產製。王義川強調，其中9列電聯車由國內台灣車輛公司進行組裝，不論電聯車在日本原廠或國內組裝，均屬承攬廠商的履約責任，契約價格生產品質並無差異。

北捷與3家公司簽合約時，沒有訂出是否為零件等細目，王義川說，規定是採購總金額的20％要在台灣，只要滿足這個條件，即符合規定，市府在移交前會嚴格把關，否則與北捷交接後就不能後悔，一定會謹慎確認安全才會完成移交作業。

目前電聯車實測，已完成包括動態行駛及列車管理系統等五大項，穩定朝向2018年11月試運轉的目標邁進。

(中國時報)