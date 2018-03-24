2新住民下田遭雷擊 1死1傷

2018年03月24日 04:10 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣崙背鄉草湖村3月20日早上7點多發生雷擊，2名越南籍新住民唐玉玲、胡氏金登當時在濁水溪畔採收青花菜，連遭3次雷擊，前2次不以為意，第3次時2人都遭擊中昏倒，唐玉玲傷重不治，胡氏金登休克後甦醒。

從越南嫁來台灣18年的唐玉玲與丈夫種2甲田，20日清晨5點多她請越南同鄉好友胡氏金登幫忙採收青花菜，7點多突然下起滂沱大雨，雷聲轟隆連續閃電，胡氏金登穿雨衣，唐玉玲怕熱淋雨收菜。

第1次閃電時，胡氏金登把手上鐮刀丟掉，2人還相視而笑；第2次閃電時，2人嚇到同時丟掉鐮刀，以免引電上身，雷聲過後，2人以為安全又撿起鐮刀，未料，瞬間3度遭雷擊中，雙雙休克在田裡。

胡氏金登被雨淋醒，完全不記得發生甚麼事，赫然發現唐玉玲倒在青花田上，嘴唇和臉已發黑，她騎摩托車回家找人求救時，因頭痛欲裂2度摔車，在半路遇到來載菜的唐玉玲丈夫李國逢。

李國逢趕忙衝到田裡搶救，看到妻子斗笠開花、包巾燒焦，人沒有呼吸心跳，勉強將妻子抱上貨車，載往雲林基督教醫院急救，仍傷重不治，法醫相驗發現唐玉玲的頸部與上臂都有遭雷殛灼傷痕跡，研判從電流通過手臂從頸部出去。

唐玉玲與夫婿李國逢育有2個國中女兒，還要照顧中風老爸，本來經濟就不好，最近菜價低賣到賠本，生活很拮据，又遇上雷殛憾事。村民向雲林員李明哲陳情詢問能否請求國賠，幫助他們度過難關，雲林縣府答覆雷殛是天災，非人為疏失，無法申請國賠。唐玉玲在越南的父母得知女兒下田被雷殛過世，哀痛逾恆，已趕辦證件來台送女兒最後一程。

(中國時報)